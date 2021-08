YouTube usunęło ponad milion klipów. Dlaczego?

Wszystko w ramach walki z dezinformacją dotyczącą COVID-19. Jak się okazuje, miłośników teorii spiskowych jest aż nadto.

We wpisie na oficjalny blogu YouTube możemy przeczytać, że milion materiałów wideo podających fałszywe informacje to niewielka ilość - stanowią one zaledwie 0,16-0,18% wszystkich publikowanych na platformie. Ogólnie co kwartał usuwa się około 10 milionów filmów z treściami, które naruszają standardy społeczności. Neal Mohan wyjaśnia, że ten milion to jedynie materiały dezinformujące na temat COVID-19. Zawierają one fałszywe informacje, starszą przed szczepionkami itp. Wytyczne dla materiałów wideo na temat pandemii zostały ustalone we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia - WHO. Większość tych szkodliwych materiałów wideo udało się usunąć, zanim zaliczyły 100 odsłon.

Czytamy także, że wolność słowa nie wiąże się ze swobodą wprowadzania w błąd oraz rozpowszechniania fałszywych informacji. YouTube nie zamierza łagodzić kursu związanego z restrykcjami. Dlatego miłośnicy teorii spiskowych powinni znaleźć sobie inne miejsce do rozpowszechniania swoich wątpliwych rewelacji.

