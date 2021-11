YouTube usuwa licznik "nie podoba mi się"

YouTube podjęło kontrowersyjną decyzję - nie dowiesz się, ilu osobom nie podoba się umieszczony materiał wideo. Skąd ta zmiana?

YouTube uzasadnia swoją decyzję w ten sposób, że chce stworzyć "środowisko, w którym twórcy będą mieli szansę na sukces i będą czuli się bezpieczni w wyrażaniu siebie". Użytkownicy YouTube nie będą widzieć liczby kciuków w dół, będzie ona widoczna tylko dla autorów materiałów wideo w YouTube Studio. To pozwoli im na zobaczenie, z jaką reakcją spotkał się zaprezentowany przez nich klip. We wpisie blogowym na YouTube czytamy także, że zostało to wprowadzone, aby twórcy nie stali się obiektami zorganizowanych ataków hejterskich.

Póki co na Wikipedii możemy znaleźć listę najbardziej nielubianych klipów wideo na YouTube. Co ciekawe, nie-sławna piosenka Friday zajmuje na niej dopiero 24 miejsce. A rekordzistą jest... YouTube, którego materiał "YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind" osiągnął aż 19,67 mln niepolubień. Można by zatem złośliwie stwierdzić, że przez ukrywanie liczby kciuków w dół samo YT zabezpiecza się przed kolejnymi rekordami.

Źródło: Neowin