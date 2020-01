YouTube wprowadza narzędzie do walki z trollowaniem

Google wiele razy deklarowało walkę z mową nienawiści, a także negatywnymi treściami na YouTube. Dzisiaj ogłosiło nową funkcję, która pozwoli walczyć z komentującymi "trollami".

Funkcja ta pokazuje kartę profilową użytkownika, gdy dotknie się jego ikonki w komentarzu. Na karcie tej wyświetlone zostają kanały użytkownika wraz z liczbą subskrybujących oraz możliwością zapisania się na subskrypcję. Ale to jeszcze nie ta nowa "funkcja anty-trollowa". Jest nią możliwość zobaczenia na karcie, jak wiele komentarzy pozostawiła ta osoba na kanale, który oglądasz oraz od razu je podejrzeć i przejść do innych jej komentarzy pod klipami na innych kanałach YouTube. W założeniu ma to umożliwić sprawdzenie, czy dany użytkownik nie spamuje oraz co pisze w innych miejscach.

No cóż, prawdę mówiąc nie jest to żadna rewolucja, ani też jakaś całkowita nowość. Tym bardziej, że na razie dostępna będzie jedynie dla użytkowników aplikacji mobilnej YouTube na Androida, a dopiero potem uzyskają ja inne systemy i urządzenia. Czy faktycznie pomoże to w walce z trollami? Może trochę tak - ale z drugiej strony po co twórca klipu, pod którym pojawia się troll, miałby sprawdzać wszystkie jego komentarze na całym serwisie? Zazwyczaj komentarz tego typu się wyrzuca i gotowe, można także od razu ukryć wszystkie komentarze od użytkownika. Dlatego nowa funkcja to raczej taka "sztuka dla sztuki", niż coś naprawdę nowego.

