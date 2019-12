YouTube wyjaśnia fundamenty odpowiedzialności

YouTube pokazuje, jak podchodzi do treści kontrowersyjnych oraz szkodliwej dezinformacji.

YouTube w ostatniej aktualizacji wytycznych dla społeczności wprowadziło ponad 30 różnych zmian. Jedna z nich dotyczy rekomendacji dla użytkowników - tutaj pierwszeństwo mają sprawdzone, wiarygodne źródła, np. oficjalne kanały YT takich serwisów informacyjnych, jak The Guardian, Fox News czy CNN. Jak chwali się Google, obecnie "średnio 93% filmów wśród 10 najpopularniejszych globalnych wyników wyszukiwania pochodzi z kanałów o dużej wiarygodności". Skoro przy serwisach informacyjnych jesteśmy - wprowadzono dwie nowe sekcje: Najciekawsze wiadomości oraz Najnowsze wiadomości. Kategorie te powstały po to, aby podsuwać użytkownikom świeże informacje ze sprawdzonych kanałów. Nastąpiły także zmiany w panelach kontekstowych, polecających treści oglądającym - są teraz bardziej dopasowane do indywidualnych zainteresowań użytkownika. Następna zmiana to ograniczanie rekomendowania treści kontrowersyjnych - pierwotnie wprowadzono to w USA i krajach anglojęzycznych, a potem w innych rejonach świata.

Weryfikacja treści opiera się zarówno na mechanizmach uczenia maszynowego, jak i pracy zewnętrznych weryfikatorów, którzy kierują się wytycznymi serwisu. W przypadkach kontrowersyjnych dodatkowo zasięga się porad ekspertów danej dziedzinie, np. lekarz przy medycynie.