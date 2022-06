Youtube chwali się osiągnięciami Shorts. Mnie nadal irytuje ta wersja platformy

Youtube Shorts zostało zaprezentowane zaledwie dwa lata temu. W tak krótkim czasie stało się niesamowicie popularną platformą. Dziś Youtube pochwalił się ogromnym kamieniem milowym.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Youtube pochwaliło się wynikami swojej usługi Shorts. Krótkie, kilkudziesięciosekundowe filmiki zawitały na platformę zaledwie dwa lata temu. Okazuje się jednak, że są ogromnym sukcesem dla znanego serwisu. Jak wynika z zaprezentowanych danych, Shorts przekroczyły już 1,5 miliarda miesięcznych użytkowników. Oznacza to, że około 20% populacji Ziemi ogląda przynajmniej raz w miesiącu Youtube Shorts!

Warto tutaj wspomnieć, że podobnymi wynikami może pochwalić się też TikTok. Jednak te dwie platformy działają zdecydowanie inaczej. TikTok zbudował swoją markę na krótkich filmikach i dopiero teraz stawia pierwsze kroki w udostępnianiu też dłuższych treści. Platforma niedawno wprowadziła możliwość nagrywania 3-minutowych filmów, a teraz pozwala również na maksymalnie 10-minutowe wideo.

Zobacz również:

Youtube Shorts działa odwrotnie. Platforma ta powstała, jak przyznają sami twórcy, tylko jako coś, co ma zachęcić odbiorców do kliknięcia w profil autora i obejrzenia jego dłuższych treści. Jak mówi Tara Walpert Levy, wice-prezydentka Youtube na Amerykę:

Treści długo-formatowe są dla twórców najlepszym sposobem na głębokie zaangażowanie swojej widowni, ale także na zbudowanie z nimi głębszych relacji. [...] Jednak Shorts oferują ekscytujące, nowe możliwości bycia częścią życia widzów, a także dotarcia ze swoim portfolio do nowych widowni.

Wygląda więc na to, że Shorts są postrzegane raczej jako sposób na dotarcie do nowych widzów, który ma tylko zachęcić do obejrzenia dłuższych treści twórców. Trzeba przyznać, że pierwsza część zdecydowanie się udaje - w moich osobistych rekomendacjach widzę naprawdę wiele nowych twarzy. Jednakże sam algorytm, jakkolwiek wciągający, wymaga według mnie jeszcze sporo pracy.

Co z tego, że pojawiają mi się nowe twarze, kiedy ich treści są zupełnie niezwiązane z moimi zainteresowaniami? Ciekawe jest to, że algorytm Shorts wydaje się w pewnym sensie ignorować drugi algorytm Youtube, odpowiedzialny za podsuwanie dłuższych treści - ten drugi jest (dla mnie) zdecydowanie bardziej dopasowany do tego, co oglądam na stronie. Shorts mijają się z celem kiedy podsuwają mi treści, które zupełnie mnie nie interesują.