Youtube każe Ci płacić za jakość! Masz wybór: albo zapłacisz, albo pikseloza.

Zmiany na Youtube idą coraz dalej i każda z nich wskazuje na jedno - Google za wszelką cenę stara się zmusić użytkowników do wykupienia Youtube Premium. Pisaliśmy już o obscenicznej liczbie reklam, które zaczęły wyświetlać się niektórym oglądającym przed filmami. Okazuje się, że to nie wszystkie zmiany, jakie wprowadza Youtube - niedługo zwykli użytkownicy mogą stracić jedną z najbardziej podstawowych funkcji.

Wygląda na to, że Youtube rozpoczęło testowanie nowego sposobu na "zachęcenie" użytkowników do wykupienia subskrypcji Premium w swoim serwisie. Według wielu użytkowników, których zrzuty ekranu pojawiły się na Twitterze i Reddicie, już niedługo filmy w rozdzielczości 4K będzie można włączyć tylko mając wykupioną subskrypcję!

Zobacz również:

So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos in 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp