Youtube płaci 10 tys. dolarów za krótkometrażowe filmiki

Youtube założył specjalny fundusz w wysokości 100 miliona dolarów dla twórców korzystających z platformy Shorts. Jest to usługa działająca podobnie do popularnego TikToka, gdzie można nagrywać i publikować 60-sekundowe materiały. Tysiące twórców może co miesiąc odebrać od 100 do 10 000 dolarów za wideo, w zależności od liczby osób oglądających ich treści i określonych wskaźników zaangażowania.

Wymagana, minimalna liczba widzów będzie zmieniała się co miesiąc, w zależności od ogólnych wyników. Youtube ogłosił, że:

Obliczy progi, analizując najlepiej działające kanały, a następnie ich premię na podstawie wielu czynników, w tym wyświetleń, lokalizacji ich odbiorców i innych.

Twórcy kwalifikujący się do płatności, będą powiadamiani o wypłacie w drugim tygodniu każdego miesiąca. Treść filmików musi być oryginalna i niepublikowana na innych kanałach, a twórcy poniżej 18 roku życia będą zmuszeni do posiadania zgody rodziców. Płatności są obecnie dostępne tylko w dziesięciu regionach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Indiach i Brazylii, ale w niedalekim czasie wkroczą się na inne rynki. W Polsce platforma Shorts działa już od 14 lipca.

