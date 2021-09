Z Apple do Ferrari, czyli jak technologia mobilna łączy się z motoryzacją

Jony Ive oraz jego nowa firma projektowa LoveFrom zaczynają swoją wieloletnią współpracę z Ferrari. Były szef designu Apple wciąż pozostaje w kontakcie z dawnym pracodawcą i pomaga w projektowaniu nowych urządzeń. Czy Apple ma szansę podjąć współpracę z Ferrari?

Firma Ferrari i jej spółka macierzysta Exor ogłosiły, że podejmują wieloletnią współpracę z LoveFrom - firmą projektową, której współzałożycielami są były szef designu Apple, Jony Ive, a także designer Marc Newson. Ten pierwszy dołączy również do Rady Partnerów Exor, czyli grupy, która dzieli się pomysłami z firmą i bada potencjalne możliwości biznesowe.

Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym wydanym przez zarząd Ferrari:

Pierwszy wyraz tego nowego partnerstwa połączy legendarne osiągnięcia i doskonałość Ferrari z niezrównanym doświadczeniem i kreatywnością LoveFrom, która zdefiniowała niezwykłe produkty zmieniające świat. Poza współpracą z Ferrari, LoveFrom będzie badać szereg kreatywnych projektów z Exor w zakresie biznesie luksusu.

Na temat tej współpracy wypowiedzieli się także Jony Ive oraz Marc Newson:

Jako właściciele i kolekcjonerzy Ferrari, nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani współpracą z tą niezwykłą firmą, a w szczególności z zespołem projektantów kierowanym ekspercko przez Flavio Manzoni. Widzimy pewne wyjątkowo ekscytujące możliwości wspólnej pracy, która - jak wierzymy - przyniesie ważne i wartościowe rezultaty.

W czerwcu 2019 roku Apple ogłosiło, że Jony Ive odejdzie z firmy, aby stworzyć LoveFrom. W tym czasie Apple podało również, że firma pozostanie jednym z głównych klientów Ive'a, ale nie jest jasne, które produkty pomógł on zaprojektować od tego czasu, jeśli w ogóle. Potwierdzono także, że Ive był zaangażowany w projektowanie kolorowego 24-calowego iMac'a (wydanego w kwietniu tego roku), ale Apple wciąż nie potwierdza, czy nastąpiło to już po jego odejściu.

Ive podobno zwerbował co najmniej czterech swoich byłych współpracowników z Apple, aby dołączyli do LoveFrom. Co ciekawe, Airbnb także ogłosiło wieloletnią współpracę z tą firmą projektową w zeszłym roku.