Z Lidlem nakręcisz swój pierwszy TikTok lub film na Youtube!

Wiele osób chce spróbować swoich sił z nagrywanie treści na YouTube czy TikToka. Już teraz w Lidlu zaopatrzymy się w ciekawy statyw, dzięki któremu nagramy je łatwiej i w lepszej jakości!

Różnego rodzaju vlogi to aktualnie bardzo popularny sposób na tworzenie treści. Możemy nagrywać siebie w wielu sytuacjach, czy to tworząc 10-sekundowy filmik na TikToka, w którym tańczymy do najpopularniejszej piosenki ostatnich dni, czy też pracując nad najnowszym wideo-esejem na YouTube, w którym przez półtorej godziny dekonstruujemy przedstawienia kobiet w produkcjach Marvela.

Jednak każdy początkujący twórca wie, jak ciężko odpowiednio nagrać film ze sobą w roli głównej bez odpowiedniego sprzętu. Musimy myśleć o naprawdę wielu rzeczach: dobrym oświetleniu naszej twarzy, czystym dźwięku, a także po prostu o dopasowanym wykadrowaniu naszego filmu. Trudno to wszystko ze sobą pogodzić nie mając odpowiedniego wyposażenia.

Z pomocą ma nam przyjść nowa propozycja Lidla. Zestaw startowy dla vlogera EASYmaxx składa się ze statywu na telefon, do którego dołączone jest oświetlenie LED i mikrofon ze złączem AUX. Dzięki takiemu połączeniu możemy być pewni, że nasze filmu już nigdy nie będą źle doświetlone, a nagrywanie dźwięku stanie się zdecydowanie prostsze. Zapomnimy też o problemach z ustawieniem telefonu w odpowiednim miejscu - poręczny statyw sprawi, że będziemy mogli nagrywać wszędzie. Dodatkowo dzięki zintegrowanej rączce, ten zestaw jest też idealny do nagrywania filmów w ruchu!

Warto jednak wspomnieć, że nawet ten zestaw ma swoje ograniczenia. Niestety statyw w zestawie jest dość niski i nie ma regulacji wysokości - będziemy musieli ustawić go na biurku lub czymś podobnym, aby móc nagrać siebie w odpowiedniej pozycji. Co więcej, zintegrowany mikrofon jest podłączany przez złącze AUX, co jest świetnym rozwiązaniem dla aparatów, ale może być problematyczne dla najnowszych smartfonów. Szkoda, że producent nie zaopatrzył nas w pasującą przejściówkę na USB-C lub Lightning. Jednak trzeba przyznać, że mimo tego zestaw jest naprawdę interesujący i może pomóc nam wciągnąć się w świat nagrywania wideo.

Wielofunkcyjny statyw do vlogowania za pomocą smartfona lub kamery

za pomocą smartfona lub kamery Idealne narzędzie dla początkujących vlogerów i fotografów hobbystów!

i fotografów hobbystów! Z mikrofonem : ukierunkowane nagrywanie dźwięku z mniejszą ilością szumów z otoczenia

: ukierunkowane nagrywanie dźwięku z mniejszą ilością szumów z otoczenia Oświetlenie LED o 3 regulowanych poziomach: zapewnia najlepsze oświetlenie podczas fotografowania

o 3 regulowanych poziomach: zapewnia najlepsze oświetlenie podczas fotografowania Lampa z 36 jasnymi diodami LED

Dodatkowy uchwyt : nadaje się również do filmowania w ruchu

: nadaje się również do filmowania w ruchu Statyw : bezpieczna podstawa

: bezpieczna podstawa Regulacja kąta

Elastyczne mocowanie - odpowiednie dla smartfonów i aparatów fotograficznych

- odpowiednie dla smartfonów i aparatów fotograficznych Oświetlenie LED : maks. 6500 K

: maks. 6500 K Zasilanie bateryjne

Cena: 99 zł. Sprawdź