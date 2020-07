Z USB Typu C korzysta zaledwie nieco ponad połowa nowych smartfonów

USB Typu C jest na rynku od pięciu lat, ale nadal nie jest to najpopularniejsze złącze ładowania w nowoczesnych smartfonach.

Dwustronne złącze USB Typu C, które szybko zostało okrzyknięte jako port przyszłości zostało zaprezentowane już pięć lat temu. Od tamtej pory na rynku pojawiło się mnóstwo urządzeń takich, jak smartfony, komputery, laptopy, tablety czy akcesoria peryferyjne, które wyposażono w ten interfejs.

Smartfon z USB Typu C

Niestety w dalszym ciągu producenci sprzętu elektronicznego nie mają uniwersalnego standardu ładowania urządzeń mobilnych. Unia Europejska próbuje wprowadzić nowe rozporządzenia, które spowodują, że producenci zostaną zmuszeni do wykorzystywania portu USB Typu C, ale cały proces potrwa jeszcze sporo czasu. Obecnie na rynku znajdziemy urządzenia wyposażone w cztery rodzaje złącz do ładowania - trzy uniwersalne: microUSB, USB Typu C oraz Lightning, a także autorskie złącza zaprojektowane przez danego producenta.

Mogłoby się wydawać, że obecnie dominuje złącze USB Typu C. Patrząc na nowe modele smartfonów, które można obecnie kupić, nie trudno dojść do wniosku, że port microUSB praktycznie odszedł na emeryturę. Niestety najnowsze badania dobitnie pokazują, że nie jest to do końca prawda.

Według agencji badań rynkowych Omdia faktycznie na przestrzeni ostatniego czasu znacznie wzrosło zainteresowanie smartfonami z USB Typu C. Popularność tego złącza stale rośnie od kilku lat. Niestety pomimo tego w całym 2020 roku smartfony wyposażone w nowoczesny port USB Typu C stanowić będą jedynie nieco ponad połowę wszystkich urządzeń dostarczonych na rynek.

Za duży udział smartfonów z portami microUSB odpowiada ich niska cena oraz popularność w krajach rozwijających się. Badacze wskazują, że w przypadku komputerów ponad połowa urządzeń dostarczonych na rynek wyposażona zostanie w port USB Typu C dopiero w 2022 roku.

