Z Windows znika ścieżka dostępu A. No, wreszcie...

Menadżer urządzeń to bardzo praktyczne miejsce w systemie Windows, dzięki któremu możesz sprawdzić zainstalowany sprzęt oraz wersje sterowników dla każdego urządzenia. Znamy go od lat i mamy sporo porad dotyczących jego użytkowania. W Windows 11 nastąpiła pewna istotna zmiana. Ale najpierw o sterownikach - jeśli nie pobierasz ich przez oprogramowanie producenta danego podzespołu (np. Nvidia GeForce Experience), możesz ściągnąć je ręcznie, a następnie pokazać Menadżerowi ich lokalizację na dysku (opcja Aktualizuj sterownik). Niestety, Windows miał dziwny zwyczaj, że w okienku wskazania lokalizacji sterowników domyślnym miejscem ich przechowywania był nośnik oznaczony literką A.

A co to oznacza? Młodsi już zapewne nie pamiętają, ale starsi będą zapewne kojarzyć - chodzi tu o stację dyskietek. Takich 3,5". Wzięło się to stąd, że już od czas systemu Windows 95 literki A i B są zarezerwowane dla dyskietek. I dopiero przy Windows 11 ktoś w Microsofcie zorientował się, że nikt już nie korzysta. Dlatego najnowszy build, noszący numer 22000, usuwa to przypisanie. System samoczynnie wykrywa partycję systemową i tam szuka sterowników. Przypomnę, że trzeba je rozpakować z archiwum - archiwów nie obsługuje.

Fot.: WindowsLatest

Ale co ciekawe - jeśli masz stację dysków, okazuje się, że Windows 11 ją obsłuży. Co więcej - obsłuży nawet starsze, które korzystają ze starożytnych obecnie dyskietek 5,25"! Co prawda większego sensu to nie ma, ale warto odnotować ten fakt. Jak widać w Microsofcie nic nie ginie.

