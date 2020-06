Z aspiracjami do grona liderów. Zenbox.pl zbudował własną chmurę, aby dostarczać usługi hostingowe bez przestojów

Świat hostingu nieustannie ewoluuje, ale nie wszyscy nadążają ze zmianami. Zenbox.pl, który w ostatnim roku zainwestował w infrastrukturę chmury oraz rozbudowę poczty e-mail, właśnie dołączył do grona największych dostawców, mogących zaoferować wydajny i niezawodny hosting współdzielony szerokiemu gronu klientów.

Tylko najwięksi gracze mogą pozwolić sobie na budowę niezawodnej infrastruktury klastrów wirtualizacji i chmury obliczeniowej z pełną redundancją. Pozostali nadal muszą korzystać ze standardowych serwerów dedykowanych, które w przypadku fizycznej awarii wymagają interwencji człowieka. W najlepszym przypadku usunięcie usterki trwa od 30 minut do 4 godzin. W czarnym scenariuszu przywrócenie systemów do działania może przeciągnąć się nawet do kilkunastu godzin.

Inwestycja w chmurę

Dzisiaj takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Zenbox.pl zainwestował w infrastrukturę, która w przypadku awarii sprzętu nie prowadzi do żadnej przerwy. Wszystkie urządzenia sieciowe w chmurze zenbox.pl są teraz zdublowane. Wszystkie strony internetowe podłączone są łączami 2 x 10Gbps do każdego serwera, co rzadko zdarza się w branży hostingu współdzielonego. Wszystkie serwery, które nie były w całości w klastrze wirtualizacji zostały przeniesione na nowe rozwiązanie, a koszt zakupu i wymiany samego sprzętu przekroczył 1,5 mln zł netto. Koniec tych och i ach? Skądże!

Pliki stron, bazy danych i skrzynki poczty zapisywane są na minimum dwóch różnych serwerach. W przypadku awarii system uruchamiany jest z serwera, który te dane posiada. Cała operacja zajmuje nie więcej niż 4-5 minut, a przecież mówimy o sytuacji, w której jeden z elementów infrastruktury ma usterkę. W centrach danych nie zdarza się to często.

Duuuża poczta

Wiele firm korzysta z hostingu współdzielonego, aby zapewnić pracownikom skrzynki e-mail we własnej domenie. Kiedy chcemy mieć pocztę na wszystkich swoich urządzeniach, leciwy POP3 nie zdaje dłużej egzaminu, a IMAP wymaga przechowywania wszystkich wiadomości na serwerze. W rezultacie, poza funkcjonalnym webmailem i dobrym backupem, podstawowym kryterium wyboru hostingu staje być duża przestrzeń na skrzynki użytkowników.

Zenbox.pl nie pozostał głuchy na oczekiwania dużej części klientów, którzy dopominali się o więcej miejsca na pocztę. W nowej ofercie mogą oni zamówić do 2 TB powierzchni dyskowej do podziału na nieograniczoną liczbę kont e-mail. Jeśli ktoś ma jeszcze większe wymagania, przestrzeń na pocztę może zostać zwiększona po kontakcie z BOK nawet do 5 TB.

To jeszcze nie wszystko. Zamiast pojemnych, ale powolnych dysków magnetycznych, zenbox.pl wykorzystuje do obsługi poczty wydajne macierze SSD. W rezultacie poczta działa błyskawicznie, a klaster serwerów przeznaczony do wyszukiwania pełnotekstowego pozwala sprawnie wyszukiwać fragmenty tekstu, nawet w dużych skrzynkach zawierających tysiące wiadomości.

Nowa oferta

Inwestycja w chmurę pozwoliła zenbox.pl gruntownie przebudować ofertę hostingu. Pierwsze skrzypce nadal odgrywa tutaj model rozliczeń oparty na liczbie unikalnych użytkowników (UU), ale niezależnie od niego, klient może teraz swobodnie dopasować przestrzeń na stronę WWW i pocztę.

Użytkownik podejmuje decyzje o wyborze planu hostingowego na podstawie szacowanego ruchu na stronie. Typowy hosting ma nałożonych nawet kilkadziesiąt limitów, nazywanych parametrami bezpieczeństwa, które określają wydajność serwera. W zenbox.pl parametry te zostały ukryte pod jednym łatwym do zrozumienia wskaźnikiem – liczbą unikalnych użytkowników odwiedzających daną stronę w ciągu miesiąca.

Nowa oferta to trzy plany taryfowe - Hosting Firma 10k, Hosting Ebiznes 25k oraz Hosting Profesjonalny, gotowe do obsłużenia odpowiednio 10, 25 i 50 lub 100 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie. W każdym wariancie dobieramy do tego od 25 do 100 GB przestrzeni na stronę WWW oraz od 50 GB do aż 2 TB na pocztę.

Jeśli posiadamy duży sklep internetowy, możemy zamówić większe zasoby serwera powiązane z liczbą użytkowników, bez konieczności łączenia tego z dużą pojemnością konta na pliki lub pocztę. I odwrotnie: 25 GB powierzchni konta wystarczy, aby uruchomić większość projektów internetowych, ale na skrzynki e-mail dla kilkudziesięciu pracowników będziemy potrzebować dużo, dużo więcej miejsca. Może nawet 2 TB? W nowej ofercie zenbox.pl to możliwe.

Katalizator zmian

W momencie debiutu zenbox.pl ożywił skostniały wówczas rynek hostingu, wprowadzając usługę z modelem rozliczeń opartym o unikalnych użytkowników. Do dzisiaj model ten nie został powielony przez żadnego konkurenta.

Bez balastu przeszłości zenbox.pl mógł zaoferować klientom nowoczesną usługę hostingową z wydajnym serwerem LiteSpeed, zintegrowanym systemem statystyk Piwik, jako alternatywą dla zewnętrznych narzędzi np. Google Analytics, obsługą certyfikatów Let’s Encrypt oraz kopiami zapasowymi wykonywanymi 4 razy dziennie.

Najważniejszą nowością ostatnich miesięcy jest zyskujący na popularności serwer Redis, który umożliwia buforowanie danych aplikacji webowych w pamięci, a w rezultacie przyspieszenie generowania stron typu WordPress.

Firma, jako jedna z pierwszych w Polsce, masowo wdrożyła mechanizmy ochrony stron WWW przed malware i atakami sieciowymi. Ochrona ta realizowana jest na wielu płaszczyznach, a jednym z ciekawszych mechanizmów obsługiwanych na serwera zenbox.pl jest repozytorium PHP (cloudlinux), które pozwala na używanie starych wersji PHP od wersji 5.2 włącznie, bez obawy o bezpieczeństwo witryny.

Hosting w zenbox.pl doceniany jest za wsparcie techniczne. Odpowiedź na zgłoszenie przychodzi przeciętnie już po kilku minutach, a mnisi aktywnie pomagają w rozwiązywaniu problemów z serwerem. Teraz zenbox.pl daje każdemu klientowi 30 dni gwarancji. Jeśli w tym czasie nie pokocha on błyskawicznej obsługi, firma zwróci mu pieniądze. Zaintrygowany? Zainteresowany?