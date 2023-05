Z czatu AI skorzystasz prosto z głównego ekranu telefonu. Jednak na razie tylko jedna marka się o to pokusiła

Google intensywnie pracuje nad swoją odpowiedzią na ChatGPT, nazwaną Bard AI. Wygląda na to, że firma stara się też zwiększyć integrację tego urządzenia do swoich produktów, między innymi jako część głównego ekranu w Androidzie.

Chaty napędzane przez uczenie maszynowe - tzw. czaty AI - są ostatnimi czasy jednymi z najpopularniejszych i najgłośniejszych tematów w świecie technologii. Ich możliwości dla wielu branży są niesamowicie przydatne i potrafią wspomóc działania na wielu polach, a także w kilka chwil wykonać pracę, na którą człowiek potrzebowałby wielu godzin.

Zdecydowanie najpopularniejszym czatbotem AI jest aktualnie ChatGPT, o którym głośno zrobiło się kilka miesięcy temu ze względu na jego ogromne możliwości. Jednak od tego czasu wyszło na jaw, że także inne firmy pracują nad swoimi wersjami podobnych silników. Jednym z nich jest Microsoft, który już teraz zaimplementował podobne rozwiązania do swojej wyszukiwarki Bing i ma zamiar zrobić to samo w systemie Windows. Jednak wiele osób oczekuje też na odpowiedź od Google, które znane jest ze swojego skupienia na uczeniu maszynowym oraz działań w chmurze.

Bard AI, czyli odpowiedź twórcy najpopularniejszej wyszukiwarki, powoli się rozkręca i nie zrobiło do tej pory takiej furory jak ChatGPT czy też rozwiązanie Microsoftu. Jednakże firma zdecydowanie stara się to zmienić, nie tylko przez wprowadzenie publicznej wersji beta (niestety w Polsce niedostępnej), ale także przez próbę implementacji czatbota do swoich urządzeń.

Wygląda na to, że pierwszym urządzeniem, na które trafi Bard AI, jest Google Pixel. Telefony produkowane przez Google są znane z polegania na uczeniu maszynowym do obróbki zdjęć, dzięki czemu są często jednymi z najlepszych - jeśli nie najlepszymi - telefonów do fotografii mobilnej. Wydaje się więc, że włączenie tej funkcjonalności do telefonu jest dość organicznym rozwinięciem pomysłu firmy na swoje smartfony.

nie wiemy jeszcze, w jaki dokładnie sposób ma wyglądać integracja Bard AI do systemu Android na Pixelach. Jego włączenie zostało potwierdzone przez 9to5Google, które znalazło aplikację czatbota na Play Store. Możliwe więc, że na początku Google ma zamiar uruchomić widget na ekranie głównym telefonu, który ma w jakiś sposób wspomagać funkcjonalność paska wyszukiwania. Jednakże spodziewamy się też, że Google ma bardziej ambitne i dalekosiężne plany na integrację AI i uczenia maszynowego zarówno do swoich telefonów, jak i samego Androida.