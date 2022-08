Z nowym Saint's Row obrabujesz bank! Konkurs mBanku to szansa na niezły zastrzyk gotówki

Nowa odsłona Saint's Row trafi na półki sklepowe już 23 sierpnia. Już teraz, dzięki współpracy producentów z mBankiem, możemy wziąć udział w świetnym konkursie i zgarnąć niezłe nagrody!

Saint's Row to niesamowicie ciekawa gra akcji. Od czasu swoich skromnych początków jako produkcja mocno wzorowana na GTA, przeszła naprawdę długą drogę i wytyczyła sobie zupełnie nowy, własny szlak. Już niedługo zobaczymy kolejną osłonę serii. Aby umilić nam czas oczekiwania, mBank we współpracy z PLAION Polska zorganizowali świetny konkurs dla wielbicieli przygód gangu Świętych.

Najnowsza odsłona Saint's Row to prequel, w którym przeniesiemy się do Santo Ileso na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. To tutaj narodził się gang Świętych, a my jesteśmy jego przywódcą. Zobaczymy więc, jak powstało ugrupowanie odpowiedzialne za szaloną i nieskrępowaną destrukcję na przestrzeni wszystkich pozostałych tytułów.

Fot. Youtube.com / Saints Row

Gra zadebiutuje już 23 sierpnia 2022 roku na PCty, PlayStation 5 i 4, Xbox Series X/S oraz Xbox One. Jednak już teraz możemy wejść do zabawy z grą - to wszystko dzięki ciekawemu wyzwaniu, które przygotował dla nas mBank.

Konkurs ten składa się z dwóch zadań, które możemy wykonać aby zdobyć świetne nagrody. Czekają na nas spore sumy pieniędzy, a do tego cyfrowe wersje gry Saint's Row oraz dodatki i akcesoria od jej producentów. Co więcej, możemy się poczuć prawie jak bohaterowie z gry - dostanie sporej sumki od mBanku za tak przyjemne zadanie to prawie jak napad na bank!

Fot. mBank

Do naszej dyspozycji są dwa zadania - tekstowe oraz graficzne. Możemy je, wraz ze szczegółowym regulaminem, znaleźć na stronie wyzwania. Oto zasady każdego z nich:

Zadanie tekstowe - Pierwszym krokiem będzie napisanie krótkiego (max. 500 znaków) tekstu o pięciu fikcyjnych postaciach, które zabralibyśmy na podbój Santo Ileso. Później wystarczy wysłać nasz tekst przez formularz kontaktowy i oczekiwać na wyniki konkursu.

- Pierwszym krokiem będzie napisanie krótkiego (max. 500 znaków) tekstu o pięciu fikcyjnych postaciach, które zabralibyśmy na podbój Santo Ileso. Później wystarczy wysłać nasz tekst przez formularz kontaktowy i oczekiwać na wyniki konkursu. Zadanie graficzne - Tutaj jest naszym celem jest stworzenie postaci, której głównymi kolorami będą kolory mBanku. W tym celu mamy skorzystać z Boss Factory, a wygenerowany wizerunek wysłać w tym samym formularzu kontaktowym.

Oczywiście, jeśli chcemy, możemy wziąć udział w obu wyzwaniach. Na pewno warto spróbować swoich sił - zadania są naprawdę proste i przyjemne, a pula nagród wynosi aż 15000 zł! To świetny sposób, aby umilić sobie czas przed premierą najnowszego Saint's Row. Swoją pracę można zgłosić do 4.09.2022.