Z okazji Black Friday słuchawki Jabra w promocyjnych cenach!

Również marka Jabra postanowiła uczcić Czarny Piątek promocjami. Dzięki temu słuchawki tej renomowanej marki można nabyć z dużą zniżką!

Jabra to producent wysokiej jakości słuchawek, który nie wymaga specjalnego przedstawiania. Działa od ponad wieku i zatrudnia obecnie ponad 1100 osób na całym świecie. Z okazji Black Friday dwa modele słuchawek zostaną przecenione na określony czas. Pierwszy z nich to tegoroczny Jabra Elite 85h. Bezprzewodowy, z technologią SmartSound i aktywnym wyciszeniem szumów, a także baterią umożliwiającą pracę przez 36 godzin. W Czarny Piątek można będzie kupić go w cenie 799 złotych.

Druga propozycja to Jabra Elite 65t. jest to dokanałowy model, korzystający z technologii True Wirelss, który cieszy doskonałymi opiniami użytkowników na całym świecie. Bateria powinna umożliwić do 5 godzin słuchania muzyki. Posiadają funkcję podsłuchiwania - pozwala ona usłyszeć więcej dźwięków z otoczenia. W tym celu wystarczy jedno naciśnięcie specjalnego przycisku. W trakcie Black Firday słuchawki Jabra Elite 65t będą do kupienia w cenie 399 PLN!

Sprzedaż słuchawek w promocyjnych cenach będzie odbywać się w sklepach partnerskich marki.