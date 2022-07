Z tym urządzeniem z Lidla poczujesz się jak profesjonalista

Lidl znów zaskakuje. Tym razem w ofercie znalazło się profesjonalne urządzenie, jednak do użytku domowego. Dodatkowo, jest w świetnej cenie i wygląda bardzo stylowo.

Kolejna, bardzo ciekawa propozycja Lidla, który wciąż zaskakuje nas swoją ofertą. Niedawno pisaliśmy o suszarce do ubrań w bardzo atrakcyjnej cenie.

Tym razem mowa o ciekawym ekspresie ciśnieniowym w niezłej cenie. Co to za urządzenie i czy warto go kupić? Postanowiliśmy przyjrzeć się mu bliżej.

SILVERCREST Profesjonalny ekspres do espresso SSMP 1770 A2

Jak przekonuje sam producent, ten ekspres posłuży nam do przyrządzania kawy jak prawdziwy barista. Jeśli więc szukasz sprzętu, który pozwoli ci cieszyć się kawą jak z kawiarni pitą w zaciszu własnego domu, to może być ciekawa propozycja. Z opisu wynika, że ekspres ten wykonano ze stali szlachetnej. I faktycznie – wygląda na solidne, a jednocześnie stylowe urządzenie. Design jest na tyle uniwersalny, że ten model będzie pasował do kuchni urządzonej w dowolnym stylu.

Ekspres umożliwia przygotowywanie 1 lub 2 filiżanek z automatycznym zatrzymaniem. Zadbano tu o wydajną, włoską pompę 15-barową dla zapewnienia idealnej caffè crema i aromatu. Urządzenie wyposażono w stożkowy młynek, który oferuje 15 różnych ustawień stopnia mielenia. Ekspres posiada pojemnik na kawę, który pomieści ok. 250 g ziaren, a także zbiornik na wodę o pojemności 2,3 l. Ten ostatni jest usytuowany z tyłu urządzenia, co nie jest najwygodniejszym rozwiązaniem, jednak nie stanowi to aż takiego utrudnienia, by fakt ten miał zaważyć na decyzji zakupowej.

Ekspres uzupełniono o dyszę do spieniania mleka, odpowiednią również do przygotowania gorącej wody. W urządzeniu zastosowano system grzewczy Thermoblock, służący do szybkiego podgrzewania wody. Użytkownik ma możliwość dostosowania temperatury espresso. Dodatkowo, ekspres ma funkcję podgrzewania filiżanek, funkcję odkamieniania oraz funkcję automatycznego wyłączania po pewnym czasie bezczynności. W zestawie znajdziemy uchwyt na sitka, małe i duże sitko, tamper, dzbanek na mleko, szczotkę do czyszczenia, a także odkamieniacz marki Durgol.

Ekspres jest dostępny pod tym linkiem w cenie 1399 zł.