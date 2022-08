Z tym urządzeniem z Lidla poczujesz się jak profesjonalista [18.08.2022]

Lidl znów zaskakuje. Tym razem w ofercie znalazło się profesjonalne urządzenie, jednak do użytku domowego. Dodatkowo, jest w świetnej cenie i wygląda bardzo stylowo.

Kolejna, bardzo ciekawa propozycja Lidla, który wciąż zaskakuje nas swoją ofertą. Niedawno pisaliśmy o suszarce do ubrań w bardzo atrakcyjnej cenie.

Tym razem mowa o ciekawym ekspresie ciśnieniowym w niezłej cenie. Co to za urządzenie i czy warto go kupić? Zwykle przed nabyciem takiego sprzętu powstrzymuje nas cena. Tu jednak koszt zakupu jest stosunkowo niski. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się mu bliżej.

SILVERCREST Profesjonalny ekspres do espresso SSMP 1770 A2

Jak przekonuje sam producent, ten ekspres posłuży nam do przyrządzania kawy jak prawdziwy barista. Jeśli więc szukasz sprzętu, który pozwoli ci cieszyć się kawą jak z kawiarni pitą w zaciszu własnego domu, to może być ciekawa propozycja. Z opisu wynika, że ekspres ten wykonano ze stali szlachetnej. I faktycznie – wygląda na solidne, a jednocześnie stylowe urządzenie. Design jest na tyle uniwersalny, że ten model będzie pasował do kuchni urządzonej w dowolnym stylu.

Ekspres umożliwia przygotowywanie 1 lub 2 filiżanek z automatycznym zatrzymaniem. Zadbano tu o wydajną, włoską pompę 15-barową dla zapewnienia idealnej caffè crema i aromatu. Urządzenie wyposażono w stożkowy młynek, który oferuje 15 różnych ustawień stopnia mielenia. Ekspres posiada pojemnik na kawę, który pomieści ok. 250 g ziaren, a także zbiornik na wodę o pojemności 2,3 l. Ten ostatni jest usytuowany z tyłu urządzenia, co nie jest najwygodniejszym rozwiązaniem, jednak nie stanowi to aż takiego utrudnienia, by fakt ten miał zaważyć na decyzji zakupowej.

Ekspres uzupełniono o dyszę do spieniania mleka, odpowiednią również do przygotowania gorącej wody. W urządzeniu zastosowano system grzewczy Thermoblock, służący do szybkiego podgrzewania wody. Użytkownik ma możliwość dostosowania temperatury espresso. Dodatkowo, ekspres ma funkcję podgrzewania filiżanek, funkcję odkamieniania oraz funkcję automatycznego wyłączania po pewnym czasie bezczynności. W zestawie znajdziemy uchwyt na sitka, małe i duże sitko, tamper, dzbanek na mleko, szczotkę do czyszczenia, a także odkamieniacz marki Durgol.

Ekspres jest dostępny pod tym linkiem w cenie 1399 zł.

Delonghi Ekspres do kawy ECAM13.123

wyjątkowo ciche żarna stożkowe

kompaktowy, w pełni automatyczny ekspres do kawy

ręczny system przygotowywania cappuccino: łączy parę, powietrze i mleko i przygotowuje wyjątkowo kremową piankę

wybieraj spośród trzech stopni parzenia; delektuj się mocną lub łagodną kawą o wysokiej, średniej lub niskiej temperaturze

można stosować kawę ziarnistą lub mieloną

regulowany dozownik kawy, dla filiżanek o różnej wysokości od 86 do 142 mm

zintegrowany młynek z 13 ustawieniami

wyjmowany zbiornik wody o pojemności 1,8 l z wskaźnikiem braku wody

wyjmowany filtr wody

z uchwytem na filiżanki

wyjmowana tacka ociekowa

automatyczne programy płukania i odkamieniania

programowalna twardość wody

Cena: 1499 zł Sprawdź

Delonghi Ekspres do kawy kolbowy Scultura SECZ351.BK

stylowy ekspres do kawy De'Longhi Scultura 15 bar w kolorze czarnym

prosta obsługa za pomocą jednego przycisku

czajnik ze stali szlachetnej

wyjmowana tacka ociekowa

pompa 15 bar

pokrętło do regulacji ilości pary

filtr easy clean do kawy mielonej i w kapsułkach

funkcja auto off

Cena: 619 zł Sprawdź

SILVERCREST Ekspres ciśnieniowy do kawy SEMS 1100 B2, 1100 W

z systemem sitkowym

wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu

2 wkładki sitka na 1 lub 2 filiżanki

obrotowa dysza wysokociśnieniowa 2 w 1: wylot gorącej wody i dysza do spieniania mleka

wyjmowany pojemnik na wodę (maks. 1,2 l)

automatyczne wyłączanie i kontrolna lampka pracy

wyjmowana tacka ociekowa z wskaźnikiem poziomu wody i kratka ociekową

w zestawie: 2x filtr do 1 lub 2 filiżanek, 1x uchwyt na filtr, 1x łyżeczka do kawy 2 w 1 z ubijakiem

Cena: 299 zł Sprawdź

SILVERCREST Ekspres kolbowy ze spieniaczem SEM 1050 B1, 1050 W

ekspres kolbowy ze spieniaczem to wydajne urządzenie o ciśnieniu 15 bar zapewniające idealną piankę i doskonały aromat kawy

2 wkładki sitka na 1 lub 2 filiżanki

wysokociśnieniowa dysza parowa 2 w 1: wylot gorącej wody i dysza spieniająca mleko

zdejmowany zbiornik na wodę

automatyczne wyłączanie się po 30 min i kontrolne lampki pracy

w zestawie miarka do kawy 2 w 1 z tamperem

wyjmowana tacka ociekowa ze wskaźnikiem poziomu wody i zdejmowaną kratką

pobór mocy: 1050 W

pojemność użytkowa zbiornika na wodę: 1,2 l

pojemność: 1,5 l

Cena: 399 zł Sprawdź

SILVERCREST Ekspres kolbowy do kawy Slim SSMS 1350 B2, 1350 W

ekspres do kawy Slim

wysokiej jakości wykonanie, ze stali szlachetnej

nadaje się do filiżanek różnej wielkości

przygotowywanie 1 lub 2 filiżanek z automatycznym zatrzymaniem

możliwość zaprogramowania ilości dla 1 lub 2 filiżanek

wydajna pompa 15-barowa dla zapewnienia idealnej caffè crema i aromatu

wysokiej jakości włoska pompa

dysza do spieniania mleka, odpowiednia również do przygotowania gorącej wody

wyjmowany zbiornik na wodę (1 l)

system grzewczy Thermoblock: do szybkiego podgrzewania wody

z funkcją odkamieniania

tacka ociekowa z kratką na filiżankę

sitka nadają się do mycia w zmywarce

długość kabla: ok. 100 cm

Cena: 449 zł Sprawdź

Delonghi Ekspres do kawy EC221

funkcja automatycznego wyłączania oszczędza energię, automatycznie wyłączając urządzenie po zakończeniu pracy

przycisk, aby wybrać żądaną funkcję.

wyjmowany pojemnik na wodę o dużej pojemności

panel sterowania

regulator ilości pary

system Cappuccino: miesza parę, powietrze i mleko, tworząc bogatą i kremową piankę do doskonałego cappuccino

filtr na kawę w proszku i saszetki

wyjmowany zbiornik na wodę

funkcja automatycznego wyłączania

ekspres do kawy o ciśnieniu 15 bar z pompą

kocioł ze stali szlachetnej

łatwy w użyciu, obsługiwany jednym przyciskiem

na kawę mieloną i/lub kapsułki ESE "Easy Serving Espresso"

Cena: 399 zł Sprawdź

SILVERCREST Zestaw Ekspres ciśnieniowy do kawy ze spieniaczem mleka SEMM 1470 A2 i Elektryczny młynek do kawy SKME 180 B1

Ekspres ciśnieniowy do kawy ze spieniaczem mleka

z systemem do spieniania mleka

z sześcioma przyciskami zapewniającymi szybką i łatwą przyjemność picia kawy

tradycyjny system sitkowy

2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato

wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu

indywidualna regulacja ilości spieniania mleka

wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) i zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l)

wyjmowana tacka do ociekania z kratką na filiżanki

sitka i uchwyt na sitka można schować w tylnej części urządzenia

wyciągany podest na filiżanki espresso

z łyżeczką do kawy 2 w 1, i ubijakiem w zestawie

pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce

Elektryczny młynek do kawy

z mechanizmem z wysokojakościowej stali szlachetnej*

świeżo mielona kawa za jednym przyciśnięciem

na ok. 8-9 filiżanek zaparzonej kawy

przezroczysta pokrywka do kontroli stopnia zmielenia

Cena: 648,99 zł Sprawdź

SILVERCREST Elektryczny młynek do kawy SKME 180 B1, 180 W

z mechanizmem z wysokojakościowej stali szlachetnej

świeżo mielona kawa za jednym przyciśnięciem

na ok. 8-9 filiżanek zaparzonej kawy

przezroczysta pokrywka do kontroli stopnia zmielenia

Cena: 49,99 zł Sprawdź