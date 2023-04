ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO – “mała”, cicha i wydajna karta kontra Cyberpunk 2077 RT Overdrive

W nasze ręce trafił kolejny RTX 4070 Ti. Postanowiłem sprawdzić, jak ta karta poradzi sobie nie tylko z naszą standardową procedurą testową, ale i najnowszym patchem do Cyberpunka 2077.

Karty NVIDIA GeForce RTX 4070 TI zaliczyły bardzo udany debiut. I nie ma co się dziwić. Modele z tej serii są zauważalnie tańsze od pozostałych GPU Ada Lovalace, a mimo to zapewniają bardzo wysoką wydajność, zwłaszcza, gdy mówimy o rozgrywce w rozdzielczości 1440p.

Dziś przyjrzymy się kolejnemu GeForce RTX 4070 Ti. Czym wyróżnia się model AMP AIRO od Zotaca, i czy karta da radę najnowszemu patchowi do Cyberpunka 2077?

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO - wygląd i budowa

Karta trafiła do mnie w dużym, kolorowym kartonowym pudełku. Wewnątrz opakowania, poza samym GPU, znajdziemy słynny już adapter do zasilania 12VHPWR oraz podporę dla gniazda PCIe.

Pierwsze, co rzuca się w oczy po wyjęciu karty z pudełka, to wielkość konstrukcji. Miałem już do czynienia z innymi modelami GeForce RTX 4070 Ti, jednak model od ZOTAC miło zaskoczył mnie swoimi gabarytami. Karta zajmuje w obudowie niecałe 3 sloty rozszerzeń (58,5 mm), a jej długość i szerokość wynoszą odpowiednio 307,7 i 125 mm. Mimo dość niewielkich wymiarów, jak na standardy nowych kart graficznych, waga (ponad 1,1 kg) sugeruje, że producent na pewno nie oszczędzał na produkcji systemu chłodzenia.

Choć obudowa wentylatorów została wykonana z tworzywa sztucznego, to z tyłu znajdziemy dwukolorowy backplate. Jest zrobiony z metalu i - podobnie jak w większości nowych modeli kart graficznych - posiada wycięcia, które umożliwiają jednemu z wentylatorów swobodny przepływ powietrza.

Karta należy do debiutującej przy okazji kart Ada Lovalace serii AIRO. Ta została specjalnie przeprojektowana w celu maksymalizacji przepływu powietrza. Trójwentylatorowy system chłodzenia utrzymany jest w jednolitej, szarej stylistyce. Jedynie na grzbiecie karty umieszczono mieniący się wieloma kolorami (malowanie kameleon) odblaskowy element, który dodatkowo otrzymał podświetlenie RGB. Za rozpraszanie ciepła odpowiadają trzy wentylatory o średnicy 90 mm.

Konstrukcja radiatora jest również imponująca. Widać, że inżynierom z ZOTAC zależało na wykorzystaniu całej dostępnej powierzchni. Projekt wykorzystuje sześć rurek cieplnych, które przechodzą wzdłuż całej konstrukcji. Chłodzenie odprowadza ciepło nie tylko z układów pamięci VRAM i procesora graficznego, ale również z sekcji zasilania.

Podobnie jak pozostali przedstawiciele kart Ada Lovalace, również ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO jest domyślnie wyposażony w trzy gniazda Display Port 1.4 oraz jedno HDMI 2.1.

Sercem układu jest procesor graficzny NVIDIA AD104-400-A1. Rdzeń został wykonany w fabrykach TSMC i wykorzystuje najnowszy proces litograficzny 4N. Zawiera 7680 jednostek cieniujących (CUDA), 80 jednostek ROP i 240 jednostek TMU. Karta posiada 240 rdzeni Tensor, które wspomagają działanie aplikacji wykorzystujących uczenie maszynowe. Sama technologia NVIDIII DLSS korzysta właśnie z takiego rozwiązania w celu poprawy jakości wyświetlanego obrazu. Pamiętajmy też, że wyłącznie karty GeForce RTX serii 4000 są kompatybilne z trzecią odsłoną technologii Super Samplingu od NVIDII. Śledzenie promieni w czasie rzeczywistym - Ray Tracing - jest realizowane przez dedykowane 60 rdzeni RT trzeciej generacji.

Karta Zotac posiada 12 GB pamięci GDDR6X. Układy pamięci produkcji Microna zostały zaprojektowane do pracy z efektywną częstotliwością wynoszącą 21 000 MHz.

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO do zasilania wykorzystuje 16-pinowe złącze PCIe 5.0, nazywane również 12VHPWR. Jak już wspomnieliśmy, w zestawie jest przejściówka, pozwalająca wykorzystać trzy standardowe 8-pinowe wtyczki PCIE. Taka konfiguracja jest w stanie zapewnić nawet 450 W, jednak w przypadku karty ZOTAC zastosowano ograniczenie z poziomu BIOS do 285 W z możliwością podbicia tej wartości przez oprogramowanie do 328W.

Platforma testowa

Każdy z testów został przeprowadzony trzykrotnie, a na wykresach przedstawiane są średnie uzyskane wartości.

Cyberpunk 2077 RT Overdrive – rewolucja w świecie gier?

Zanim przejdziemy do omówienia wydajności w naszych standardowych grach, postanowiliśmy się przyjrzeć dokładniej najnowszemu patchowi do Cyberpunka 2077. Warto zaznaczyć, że sam developer – CD Project RED zaznacza, że aktualizację powinniśmy traktować jako demo technologiczne i pokazanie możliwości nowej technologii, a nie bezpośrednie rozszerzenie do tego tytułu.

Na pewno wielu z Was zastanawia się, o co chodzi z nowym trybem Ray Tracingu? Przecież Cyberpunk 2077 już podczas swojej premiery na PC obsługiwał śledzenie promieni. Zacznijmy jednak od początku. Śmiało możemy powiedzieć, że do 2018 roku gry wykorzystywały tylko bezpośrednią rasteryzację do renderowania przestrzeni 3D. Wraz z rosnącą mocą naszych komputerów zaczęto dodawać różne sztuczki imitujące oświetlenie czy nawet odbicia. Przeważnie były to specjalnie przygotowane tekstury, mapy dla shaderów czy po prostu podwójnie generowany obraz w niższej jakości. Jednak nijak się to miało do rzeczywistości i tego, czego doświadczamy na co dzień.

I o ile sam Ray Tracing nie jest niczym nowym, ponieważ w cyfrowej fotografii czy w filmach występuje od ponad 30 lat, to w przypadku gier technologia ta ma dopiero 5 lat. A jaka jest różnica? Jeśli w przypadku rasteryzacji musimy rzutować obiekty 3D na płaszczyznę ekranu, a następnie zastosować shadery, aby stworzyć efekt świetlny i wszystkie pośrednie szczegóły, to w przypadku ray tracingu musimy dosłownie odtworzyć rzeczywiste zachowanie światła. Oznacza to, że wszystko, co widzimy na ekranie, musi zostać odpowiednio poobliczane. Jak łatwo się domyślić, głównym problemem jest zarówno liczba źródeł światła, jak i samych odbić od powierzchni - im większa, tym mocniejszego sprzętu potrzebujemy.

A jak to się ma do Cyberpunka 2077? W dostępnym wcześniej systemie renderowania scena była podzielona na wiele punktów, z których żaden nie kolidował z kolejnym. Oznacza to, że nawet w trybie włączonego śledzenia promieni najpierw rasteryzowane było podstawowe światło bezpośrednie, a dopiero później nakładane na nie dokładniejsze oświetlenie wynikające z RT i cienie. Dopiero później były obliczane odbicia i stosowana okluzja otoczenia RT. Na samym końcu w miejscach, w które RT nie trafiło, była stosowana standardowa mechanika zrasteryzowanego odbicia czy cieni. Finalny efekt jest wciąż co prawda imponujący, ale brakuje mu dokładności.

Co zmienia tryb RT Overdrive? Wszystko! Zapominamy o poprzednich punktach i po prostu ustawiamy zadanie narysowania światła w dwóch przejściach. Pierwszy oblicza oświetlenie bezpośrednie, a drugi odbite. Zalet takiego podejścia jest kilka, ale przede wszystkim jest to spore ułatwienie dla twórców gier. Ci nie muszą się już przejmować przygotowaniem cieni dla małych obiektów czy tekstur imitujących odbicie. Dodatkowo w tej metodzie nie jesteśmy ograniczeni do ilości źródeł światła. Oznacza to, że odbicia i promienie będą obliczane zarówno dla globalnego oświetlenia (słońce), jak i dodatkowych źródeł (neony, latarnie itp.). Z minusów na pewno trzeba wskazać zapotrzebowanie na dużo większą moc obliczeniową potrzebną do zapewnienia płynnej rozgrywki.

Testy w Cyberpunku 2077 przeprowadziłem na karcie ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO w rozdzielczości 1440p. Jak widać na poniższym wykresie, Ray Tracing znacząco wpływa na ilość generowanych klatek. Niestety, w trybie RT overdrive śmiało można powiedzieć, że gra nie jest grywalna, ponieważ średnio uzyskujemy ok. 24 FPS.

DLSS na ratunek

Nie będzie niespodzianką, gdy powiem, że ratunkiem dla nas będzie skorzystanie z technologii Super Samplingu. Wykorzystuje ona algorytmy uczenia maszynowego w celu poprawy jakości obrazu - aby zapewnić wyższą płynność, jest on generowany w niższej rozdzielczości. Cyberpunk 2077 obsługuje DLSS, a niedawno zostało dodane pełne wsparcie dla najnowszej wersji obsługującej tak zwany “frame generator”. Oznacza to, że rdzenie tensor już nie tylko upscalują pojedyncze klatki, ale odpowiadają za tworzenie całkowicie nowych z pominięciem CPU. To właśnie ta technologia jest dostępna wyłącznie na Ada Lovalace, zapewnia więc kolosalne różnice w ilości generowanych FPS.

Jak widać na powyższym wykresie, po włączeniu DLSS 3 Cyberpunk 2077 nawet w trybie RT Overdrive działa bardzo płynie. Aż trudno uwierzyć w kilkukrotny wzrost wydajności. Jednak te wyniki są spójne z tym, co wcześniej zauważyliśmy w przypadku naszych testów.

NVIDIA Reflex

W tym miejscu trzeba też wspomnieć, że generowanie dodatkowych klatek ma jeden negatywny efekt. Zwiększa się tak zwany “systemowy input lag”, co powoduje gorszą responsywność gry. By wyeliminować niepożądany efekt, NVIDIA stworzyła rozwiązanie kryjące się pod nazwą Reflex. Głównym celem tej technologii jest zmniejszenie opóźnień pomiędzy ruchem myszki a reakcją gry.

Kluczowym elementem technologii NVIDII jest tryb Reflex Low Latency Mode, który pozwala na zmniejszenie opóźnień w grze. Dzieje się to poprzez przetwarzanie kolejek w sposób priorytetowy, co oznacza, że żądania od myszy są przetwarzane jako pierwsze, zanim zostaną przetworzone inne żądania, takie jak wyświetlanie efektów wizualnych. W ten sposób zmniejsza się czas pomiędzy ruchem myszki a reakcją gry.

Podczas natywnego renderowania opóźnienie systemowe może wynosić nawet ponad 300 ms Po włączeniu DLSS 3 z Nvidia Reflex wartość ta spada do ok. 60 ms

Dodatkowo deweloperzy gier mogą zintegrować NVIDIA Reflex bezpośrednio z kodem gry za pomocą NVIDIA Reflex SDK. Dzięki temu gry mogą być zoptymalizowane pod kątem tej technologii i osiągać jeszcze lepszą responsywność i płynność. W momencie, kiedy włączymy DLSS 3.0, wszystkie tytułu automatycznie włączają opcje Reflex, dzięki czemu osiągamy zauważalnie lepsze rezultaty, niż gdy obie technologie NVIDII zostały wyłączone.

Testy

Standardowo nasze testy 3D rozpoczniemy od syntetycznych benchmarków 3DMark. Teoretycznie jedynymi testami syntetycznymi 3DMark niezależnymi od procesora są Port Royal i Speedway. Sprawdzają one również wydajność układów w obliczeniach śledzenia promieni (Ray Tracing). Wyniki z testów Time Spy oraz Fire Strike w ustawieniach Extreme pokazują tylko rezultat osiągany przez samą kartę graficzną - tak zwany “GPU Score”.

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO - wydajność

Testowany model ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO wypada pod względem wydajności tak, jak można było przypuszczać - niemal identycznie, jak pozostałe testowane RTX 4070 Ti. Największe różnice wynikają z zastosowania najnowszej wersji sterowników dostępnych na stronie NVIDII . Postanowiłem również do procedury testowej dodać kilka najnowszych tytułów. Niestety, jeżeli liczymy płynną rozgrywkę z włączonym Ray Tracingiem w Hogwarts Legacy, poniekąd zmuszeni jesteśmy do korzystania z SuperSamplingu. Na szczęście mamy do dyspozycji wspomniany DLSS 3.0.

To, co jednak miło mnie zaskoczyło, to kultura pracy ZOTAC’a - nawet podczas długotrwałych testów nie przekroczył 63°C (Hot Spot). Dodatkowo karta jest naprawdę cicha pomimo utrzymywania zegaru boost powyżej 2800 MHz.

Podsumowanie

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO to wydajna, cicha i przede wszystkim mała karta graficzna. Na pewno nie będzie problemu z jej umiejscowieniem we wnętrzu naszej obudowy. Karta na pewno będzie się tam wyróżniła, czy to za sprawą oryginalnego wyglądu osłony radiatora, czy też podświetlenia. Dodatkowo warto wspomnieć, że karta objęta jest 5-letnią gwarancją po zarejestrowaniu na stronie producenta.

Patrząc na to, jak szybko DLSS 3.0 zyskuje na popularności i jak dużą różnice w wydajności zapewnia to rozwiązanie, nie ma co się dziwić, że karty GeForce RTX 4070 Ti, cieszą się tak dużą popularnością. Dodatkowo NVIDIA stale rozwija kolejne technologie, które zapewniają dodatkowe korzyści dla użytkowników.