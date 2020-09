ZOTAC otrzymał 20 000 zamówień na GeForce RTX 3080 od botów - i nie wyrobił

Wpadki producentów dotyczące premier sprzętów mają ostatnio miejsce cały czas. Nie uniknęli tego producenci karty graficznej GeForce RTX 3080, co tam się właściwie stało?

Pierwszy dzień sprzedaży GeForce RTX 3080 to najprawdopodobniej najgorsza premiera karty graficznej w historii. Okazało się, że nieistniejące zapasy zostały wyczerpane w przeciągu kilku minut, czasem sekund. Jednak to nie konsumenci wykupili każdą z kart, a... boty. Potwierdzono, że scalpery używali ich właśnie do składania zamówień, nawet z oficjalnego sklepu NVIDIA. Firma wydała oświadczenie, że w ramach rekompensaty będzie ręcznie sprawdzała każde zamówienie.

Firma ZOTAC ogłosiła na Twitterze, że zamówienia mogą wymagać anulowania, w przeciwnym razie należy spodziewać się nawet tygodni oczekiwania. Poinformowali oni, że nie są w stanie obsłużyć w krótkim czasie 20 000 zamówień. To ich przerosło i nie wiedzą, co poszło nie tak.

Po testach można przypuszczać, że model Trinity RTX 3080 będzie działać o 1-3% wolniej niż NVIDIA Founders Edition. Po wytknięciu tego przez testerów firma odpisała, że jest to ich zamierzenie, co nie spodobało się konsumentom. Na Reddicie pojawił się komentarz, gdzie ZOTAC US wyjawia, że jest to sposób na oddzielenie ich modeli z wyższej półki od podstawowych modeli Trinity.

Jeśli chodzi o wydajność, nie jesteśmy pewni, dlaczego karta działa tak, jak jest to oparte na wczesnych opiniach. Powiedziano nam, że 3080 Trinity faktycznie pokonuje FE również w niektórych testach - więc możemy widzieć szeroki zakres zróżnicowanych osiągów lub ogromne niespójności. Naprawdę nie jesteśmy jeszcze pewni - są jeszcze inne recenzje do opublikowania, a opinie są wciąż bardzo wczesne, ale komentarze są dla nas ważne, bez względu na to, czy są negatywne, pozytywne, czy też oparte na wczesnych zgłoszeniach. To część ulepszania - dlatego właśnie prowadzimy tę subskrypcję, abyśmy mogli rozmawiać i prowadzić otwarte dyskusje oraz zbierać opinie.

Warto zauważyć, że ZOTAC ma również w planach model Trinity OC, który teoretycznie powinien działać lepiej niż Trinity non-OC, czy Founders Editiom.

