ZOTAC zapowiada GeForce RTX 3060 z LHR

To już trzeci producent - po Galaxie i Gigabyte - który odświeża karty GeForce i dodaje do nich mechanizm spowalniający kopanie kryptowalut.

ZOTAC ogłosił właśnie ponowne wypuszczenie na rynek swoich wariantów kart graficznych RTX 3060. Zostanie w nich użyty nowy procesor GA106-203 z mechanizmami LHR, czyli Lite Hash Rate . Wszystkie odświeżone podzespoły będą mieć dopisek G lub GE, co oznacza odpowiednio "Gaming" i "Gaming Edition". Galax swoją linię oznacza FE, co z kolei oznacza "For entertainment", czyli "dla rozrywki".

Oznacza to (prawdopodobnie), że "zwykłe" karty RTX 30 nie powrócą na rynek - będziemy mieli tylko oznaczone wspomnianymi symbolami. Tym bardziej, że Nvidia nie planuje już produkować kary ze starszymi wariantami procesora Ampere, a wszystkie nowe będą mieć LHR na pokładzie. Poniższa ściągawka pokazuje stare i nowe nazwy poszczególnych kart graficznych, sygnowanych przez Zotac:

Nowe karty mają być dostępne w sprzedaży "wkrótce". Ceny nie podano - co ostatnio staje się nieciekawym zwyczajem wśród producentów kart. Zapewne poznamy je dopiero po wprowadzeniu kart na rynek. Jeśli polujesz na RTX 3060, może warto zaczekać na te nowe modele?

Źródło: VideoCardz