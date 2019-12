ZTE Axon 10s Pro 5G - ujawniono pełną specyfikację

W sieci znalazła się pełna, oficjalna specyfikacja ZTE Axon 10s Pro 5G. Jest to "rozwinięcie" modelu 10 Pro 5G, zaprezentowanego w połowie grudnia.

Specyfikacja ZTE Axon 10s Pro 5G pojawiła się na stronie chińskiej agencji TENAA, zajmującej rejestracją urządzeń telekomunikacyjnych. Dzięki temu wiemy, że będzie to model z wyświetlaczem OLED 6,47" i notchem w kształcie łzy. Pokaże obraz w rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli (czyli FullHD+) i w proporcjach 19,5:9. Zasila go - zgodnie z wcześniejszymi plotkami - procesor Snapdragon 865 z wbudowanym modemem x55. Będą dostępne trzy warianty, różniące się kombinacją ilości RAM oraz pamięci na dane. Będą to kolejno: 6GB RAM/128 GB pamięci, 8GB RAM/256 GB pamięci oraz 12GB RAM/512GB pamięci. Nie pojawi się slot na karty microSD, dlatego też w żadnym modeli nie będzie można zwiększyć ilości pamięci.

ZTE Axon 10s Pro 5G będzie działać pod kontrolą systemu Android 10 z autorską nakładką producenta - MiFavor 10 UI. We wspomnianym notchu znajdzie się obiektyw aparatu przedniego, korzystający z matrycy 20 Mpix. Z tyłu znajdą trzy obiektywy aparatu tylnego - jak widzimy na grafice, są one ułożone w pionowym rzędzie. Główny to 48 Mpix, a towarzyszą mu dwa mające po 2 Mpix, czyli bez rewelacji. Urządzenia ma wspierać szybkie ładowanie oraz obsługiwać Wi-fi 6. Jego wymiary to 159.2 x 73.4 x 7.9 mm, waga -175 gramów. Będzie dostępny w dwóch kolorach: ochry i czarnym. Nie znamy póki co ceny ani daty wprowadzenia smartfona na rynek.