ZTE Axon 10s Pro z procesorem Snapdragon 865 i 5G oficjalnie

Chińczycy pokazują nowego smartfona z najwydajniejszym procesorem Qualcomm'a.

Qualcomm zaprezentował swoje najnowsze procesory Snapdragon 765 oraz Snapdragon 865 na 2020 roku zaledwie kilkanaście dni temu. Producenci nie próżnują i od razu przystąpili do działania. ZTE właśnie zaprezentowało swojego pierwszego smartfona zbudowanego w oparciu o nowy procesor Snapdragon 865. Oczywiście urządzenie nie powstało w dwa tygodnie. Giganci rynkowi, do których zalicza się także ZTE mające silną pozycje w Azji, uzyskują dostęp do nowych chipów jeszcze przed premierą. Nie zmienia to faktu, że Chińczycy bardzo szybko zaktualizowali swojego flagowca.

Źródło: weibo.com

ZTE Axon 10s Pro nie jest zupełnie nową konstrukcją, co pozytywnie wpłynęło na czas potrzebny na opracowanie urządzenia. Chińczycy na początku tego roku zaprezentowali jeden z pierwszych smartfonów z obsługą sieci 5G. Mowa o modelu Axon 10 Pro. Smartfon po raz pierwszy ujrzał światło dzienne na targach MWC 2019 w Barcelonie i sprzedawany jest na wielu rynkach.

ZTE właśnie zaprezentowało następce modelu Axon 10 Pro. Nowy model wyposażono w najnowszy flagowy procesor od Qualcomma. Całość połączono także z modemem Snapdragon X55, który ma zapewnić lepszą przepustowość i wyższe maksymalne transfery danych. Co ważne wzrosty widoczne będą nie tylko w sieci 5G, ale także w dużo bardziej popularnej sieci 4G LTE. Snapdragon X55 kompatybilny jest zarówno z sieciami SA jak i NSA, dzięki czemu jest to rozwiązanie uniwersalne.

Zdjęcia urządzenia od razu przypominają model Axon 10 Pro. W rzeczywistości wykorzystano taką samą konstrukcję, która pozostała niezmieniona. Prezentowany model Axon 10s Pro jest w rzeczywistości modelem Axon 10 Pro po liftingu. Przez lata podobny schemat stosowało Apple, które co dwa lata wprowadzało nowy model, a pomiędzy ulepszało dostępną już na rynku konstrukcję. Obecnie takie działa przeprowadza OnePlus oraz jak widać ZTE.

W chwili obecnej urządzenie zostało zaprezentowane, ale nie wiadomo jeszcze kiedy oficjalnie trafi do sprzedaży. Również cena pozostaje na ten moment tajemnicą.

Źródło: gsmarena.com, weibo.com, playfuldroid.com