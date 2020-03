ZTE Axon 11 - trzeci smartfon 5G producenta zaprezentowany

ZTE zaprezentowało nowego flagowca. Na pokładzie znajdziemy procesor Snapdragon 765G, a z tyłu urządzenia - cztery obiektywy.

Axon 11 5G to smartfon, który ma podwójny tryb obsługi 5G (SA oraz NSA), co zawdzięcza modemowi zintegrowanemu z procesorem Snapdragon 765G. W zależności od wersji urządzenia, ma on 6 lub 8GB RAM oraz odpowiednio 128/256 GB pamięci na dane. W obydwu przypadkach można ją zwiększyć za pomocą kart microSD. Wyświetlacz to AMOLED o wielkości 6,47" i jakości obrazu Full HD+ (2340 x 1080 pikseli). Wbudowano w niego czytnik linii papilarnych. U góry znajduje się notch w kształcie łzy, w którym umieszczony został obiektyw aparatu przedniego - 20 Mpix. Całość działa pod kontrolą systemu Android 10, na którym znajduje się nakładka producenta - MiFavor 10.

Z tyłu urządzenia znajdują się cztery obiektywy. Główny to 64 Mpix, towarzyszy mu szerokokątny 8 Mpix oraz marko 2 Mpix i sensor głębi 2 Mpix. Całość zasila bateria 4000 mAh, korzystająca z systemu szybkiego ładowania Quick Charge 4.0+. Telefon ma 7,9 mm grubości i waży 168 g. W Chinach rozpoczęła się jego przedsprzedaż, gdzie dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: białej oraz czarnej. Koszt edycji 6RAM+128GB pamięci to równowartość 380 dolarów (ok. 1620 zł), a za 8RAB+256GB należy zapłacić 420 dolarów (ok. 1790 zł). Niestety, nie wiadomo jeszcze, kiedy telefon wejdzie na globalny rynek. Póki co dostępny jest jedynie w kraju producenta. W Polsce można natomiast kupić poprzednika, czyli model Axon 10 Pro.

