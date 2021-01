ZTE Axon A20 - ile kosztuje pierwszy na świecie smartfon z aparatem pod ekranem?

Dzisiaj do globalnej sprzedaży wchodzi ZTE Axon 20. Aparat umieszczony pod wyświetlaczem to nie jedyna jego zaleta - poznaj pełną konfigurację urządzenia.

Od dwóch lat kilku czołowych producentów nosiło się z zamiarem przeniesienia aparatu przedniego pod ekran, jednak to właśnie ZTE okazał się pierwszym, który tego dokonał i wprowadził taki smartfon do sprzedaży. Jak zdradza to sama jego nazwa, mamy tu do czynienia z urządzeniem obsługującym standard łączności 5G, a jego sercem jest procesor Snapdragon 765G. Ma on do dyspozycji 8 GB RAM i oferuje 128 GB danych na pliki użytkownika. ZTE Axon A20 dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - Midnight Black oraz Sunrise Yellow. Wyświetlacz, pod którym znajduje się aparat przedni 32MP f/2.0, ma przekątną 6,92". Cechuje go odświeżania 90 Hz przy jakości obrazu 1080p i rozdzielczości 2460 x 1080 pikseli (FHD+).

Z tyłu ZTE Axon A20 znajdziemy aparat, na który składają się cztery obiektyw - główny to 64 MP. Całość zasila bateria 4220 mAh. Wymiary urządzenia to 172,1x77,9x7,98 mm przy wadze 198g. W chwili obecnej znajduje się już w sprzedaży, a producent zapowiedział wypuszczenie wkrótce na rynek opcji 6GB RAM/64GB pamięci. Konfiguracja z 8GB RAM i 128GB pamięci wyceniona została na 449 dolarów, czyli ok. 1670 złotych. Telefon ten można zamówić na stronie producenta. Ja póki co jestem ciekawy, jak wypadają zdjęcia zrobione z aparatu pod ekranem.