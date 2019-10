ZTE Blade 20 - debiut budżetowca z baterią o pojemności 5000 mAh i interesującym funkcjami dla rodziców i dzieci

ZTE zaprezentowało dzisiaj swój najnowszy smartfon, który może idealnie sprawdzić się jako smartfon dla dziecka bądź osób starszych.

Pod względem designu, pokazany dziś ZTE Blade 20 nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale również nie ustępuje większości dostępnym na rynku smartfonom. Do dyspozycji użytkowników oddano 6,49-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ (1560 x 720 pikseli) i proporcjach 19,5:9. Producent przekonuje, że ekran pokrywa aż 91,1% przedniego panelu.

Jeśli chodzi o wydajność, to nie ma co ukrywać, że ZTE Blade 20 "demonem prędkości" nie jest. Smartfon otrzymał ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P60 z GPU Mali-G72 MP3 oraz 4 GB pamięci RAM. Choć bez wątpienia wystarczy to do płynnej pracy i zabawy w prostsze gry, to już dla bardziej wymagających użytkowników może to być za mało.

ZTE Blade 20 choć jest budżetową konstrukcją, to może pochwalić się kilkoma ponadprzeciętnymi dodatkami. Producent zadbał m.in. o sporą ilość przestrzeni na dane (128 GB) oraz ogromy akumulator o pojemności 5000 mAh. Co więcej, bateria Blade 20 wspiera funkcję szybkiego ładowania (18W).

Na "pokładzie" urządzenia nie zabrakło również solidnych aparatów. Na tylnym panelu znajduje się zestaw, w którego skład wchodzą sensory o rozdzielczości: 16 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix. Co ciekawe, ich układ przypomina ten, który Apple zastosowało w iPhone'ie 11. Blade 20 posiada jeszcze 8 Mpix kamerkę do selfie umieszczoną w niewielkim wycięciu notch.

ZTE Blade 20 może się również idealnie sprawdzić jako urządzenie dla rodziców i dzieci. Smartfon wyposażono w funkcje zdalnej opieki umożliwiają szybką pomoc techniczną naszym najbliższym - np. możemy zdalnie sterować telefonem, aby połączyć się z siecią Wi-Fi lub wyłączyć przesył danych (aby uniknąć niepotrzebnych opłat). Takie rozwiązanie z pewnością docenią osoby starsze, które nie zawsze radzą sobą z najnowszą technologią, a dzięki temu wszelkie problemy będą mogły rozwiązać ich dzieci.

Dodatkowo smartfon posiada funkcję SOS z 5 kontaktami alarmowymi oraz specjalny system powiadomień, który informuje wybranego użytkownika jeśli np. jego dziecko nie kontaktowało się z nim przez dłuższy okres czasu. Istnieje również możliwość śledzenia smartfonu poprzez GPS bądź CellID.

Wszystko to możemy dostać w niezwykle atrakcyjnej cenie, która na terenie Chin wynosić będzie 1000 juanów (około 550 złotych).