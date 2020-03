ZTE w tarapatach - kolejne podejrzenie o szpiegostwo

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych rozpoczyna kolejne śledztwo przeciwko ZTE.

W zeszłym roku Huawei został posądzony o szpiegostwo. W konsekwencji tych działań przedsiębiorstwo straciło dostęp do usług Google oraz straciło kilka ważnych przetargów. Mało kto pamięta, że ze podobnymi problemami borykało się ZTE, które w 2016 roku również zostało posądzone o szpiegostwo, co doprowadziło firmę do skraju bankructwa. ZTE oficjalnie uratował Donald Trump za pośrednictwem postów na Twietterze.

Źródło: pcworld.com

Niestety chińska firma ponownie podpadła administracji Donalda Trumpa. Według agencji Reutersa producent smartfonów oraz sprzętu sieciowego jest badany pod kątem rzekomego przekupywania zagranicznych urzędników w celu wsparcia jego globalnej działalności.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych nie ujawnia obecnie żadnych informacji na temat dochodzenia. W 2016 roku podobne działania zakończyły dla ZTE karą grzywny w wysokości 1,19 miliarda dolarów za sprzedaż towarów i usług do Iranu i Korei Północnej pomimo amerykańskich sankcji handlowych nałożonych na oba państwa.

ZTE po aferze z 2016 roku wpłaciło miliard czterysta milionów dolarów na rachunek powierniczy na wypadek wykonywania nielegalnych działań w przyszłości. Od siedmiu lat firma radzi sobie znacznie gorzej, niż przed nałożeniem na nią sankcji przez rząd USA. ZTE nigdy nie odzyskało swojej pozycji rynkowej, która została przejęta przez Motorolę.

Stany Zjednoczone nadal uważają ZTE za zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Wielu amerykańskich operatorów wykorzystuje sprzęt ZTE oraz Huawei do zapewnienia dostępu do internetu na obszarach wiejskich. Federalna Komisja Łączności i rząd USA żądają od operatorów wymiany urządzeń Huawei'a i ZTE. Koszt takiej operacji to prawie 2 miliardy dolarów.

Zarówno Huawei, jak i ZTE stanowczo zaprzeczają wszystkim stawianym im zarzutom dotyczącym szpiegostwa.

Sprawdź, ile w Polsce kosztuje flagowy smartfon ZTE.

Źródło: phonearena.com