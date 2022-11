Za to pokochałem Dragonflight. Sprawdź, jak wytresować smoka w World of Warcraft

World of Warcraft Dragonflight – najnowszy dodatek do popularnego MMO wprowadza mnóstwo nowości i zmian, ale i tak w większości bledną one przy nowym systemie latania na smokach.

Spis treści

Choć w World of Warcraft można latać na wierzchowcach już od czasów pierwszego dodatku do gry – The Burning Crusade, to dopiero teraz Blizzard zdecydował się na modyfikację, a w zasadzie rozszerzenie tego elementu rozgrywki. Dodatek o tytule Dragonflight, aż się prosił o smocze wierzchowce. Te trafią do gry i będą wyjątkowe pod wieloma względami (o czym za chwilę). Co jednak ważniejsze to właśnie z nimi związany jest zupełnie nowy system latania, który cały czas angażuje i nagradza graczy.

Miałem okazję spędzić sporo czasu z wersją beta World of Warcraft Dragonflight i na „własnej skórze” sprawdzić latanie na smokach w Dragonflight. Jeśli jesteście ciekawi jak dokładnie działa nowy system i z czym się wiąże, to zapraszam do lektury.

Jak wytresować smoka… w World of Warcraft?

Rozszerzenie Dragonflight wprowadzi do gry nowy obszar – Dragon Isles (Smocze Wyspy). To właśnie tam będzie się dział akcja dodatku i tam też otrzymamy możliwość oswojenia własnego smoka. Po krótkiej serii zadań wprowadzających fabuła poprowadzi nas do momentu, w którym będziemy mogli wybrać naszego kompana. W sumie czekają na nas 4 smocze wierzchowce. Różnią się one jedynie wyglądem i otrzymamy je w zamian za kończenie zadań z głównej kampanii dodatku.

Efektowny i unikalny wygląd naszych nowych towarzyszy to nie jedyne ich zalety. Dzięki zdolności Dragonriding będziemy mogli korzystać z nowego systemu latania.

Jak latać na smoku

Ponoć „latać każdy może...”, tak też pomyśleli deweloperzy z Blizzard Entertainment, oddając w nasze ręce zupełnie nowy system latania. Warto podkreślić, że jest on ściśle powiązany ze smoczymi wierzchowcami i tylko one mogą z niego korzystać. Co więcej, dostępy jest on tylko na Smoczych Wyspach.

Jego podstawy są bardzo proste, aby wzbić się w powietrze, wystarczy dwukrotnie wcisnąć przycisk odpowiadający za skok. Nasz smok korzysta z prostego systemu wytrzymałości. W powietrzu możemy być zatem tylko określony czas. Na szczęście są pewne triki i sposoby na wydłużenie lotu, np. nabranie prędkości przez gwałtowne pikowanie. Z czasem nasz towarzysz będzie zyskiwał nowe zdolności, a jego wytrzymałość wzrośnie, co automatycznie przełoży się na dłuższe powietrzne eskapady.

Jak wytresować smoka 2… w World of Warcraft

Smoki z Dragon Isles należy traktować nie jako standardowe wierzchowce, ale bardziej jako towarzyszy. Będziemy mogli dbać nie tylko o ich wygląd, ale również rozwój i zdolności specjalne

Smoczy kompanii posiadają bowiem własne drzewko rozwoju. Zbierając specjalne glify rozsianie po całych Smoczych Wyspach, będziemy mogli nie tylko zdobyć nowe zdolności smoków, ale także rozwinąć np. ich wytrzymałość. W sumie czeka na nas 48 glifów do zebrania i radę w pierwszej kolejności skupić się na ich skompletowaniu. Latanie na smokach w Dragonflight początkowo wydaje się „wybrakowane”, ale już maksymalnie rozwinięty smok potrafi sprawić mnóstwo frajdy.

Jak spersonalizować smoka

Nie zapominajmy o najważniejszym (dla wielu graczy) elemencie – możliwości personalizacji smoczych wierzchowców. W Dragonflight dla naszych nowych towarzyszy przygotowano specjalny, oddzielny edytor. Możemy zmieniać m.in. kolor skóry, typ i długość rogów, ogona i mnóstwo innych detali. Miłośnicy dopracowywania najdrobniejszych elementów swoich postaci będą zadowoleni – gwarantuję.

Premiera World of Warcraft Dragonflight w Polsce nastąpi już o północy z poniedziałku (28 listopada) na wtorek (29 listopada). Jeśli chcecie już teraz zapewnić sobie udział w nowej przygodzie, to warto zastanowić się nad wyborem jeden z dostępnych edycji gry: Base, Heroic lub Epic. Ta ostatnia, oprócz dodatku, zapewnia również liczne elementy do personalizacji postaci i abonament do World of Warcraft na 30 dni.