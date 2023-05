Zabawna wpadka Microsoftu. W Windows 11 mamy odwołanie do Windows 8

Czyżby przeoczenie?

Windows 11 przyniósł nam odświeżenie designu i spore zmiany w znanych rozwiązaniach. Nie można nie docenić tego, że Microsoft chciał lepiej, jednak pewne odkrycie wskazuje, że cały czasy w Windowsie są rozwiązania mające swoje źródło w poprzednich edycjach. W tym konkretnym przypadku jest to Windows 8. A możesz się z tym spotkać, gdy na zaszyfrowanym urządzeniu chcesz przełączyć się z konta Microsoftu na lokalne. Pokazuje się wówczas takie okienko:

Fot.: Windows Latest

Zauważ zaznaczony fragment, gdzie jest oznaczone Search charm, czyli "wyszukiwanie przy wykorzystaniu Charm". A czym jest to Charm? Nie ma go ani na Windows 10, ani na Windows 11. Jeśli ktoś korzystał z Windows 8, może to pamiętać. A konkretnie - dodatkowy pasek z narzędziami, noszący nazwę Charm Bar. Dla przypomnienia pokazuję go poniżej - znajduje się po prawej stronie.

Fot.: Microsoft

Idąc tym tropem, można znaleźć także inne odniesienia do "ósemki", jak na przykład określenie "Ustawienia PC", które pojawia się, gdy często korzystasz z aplikacji Ustawienia. Co nam to mówi? Ano to, że chociaż Microsoft wciąż chce wdrażać nowe rozwiązania, nie potrafi się odciąć od poprzednich. To może tłumaczyć wiele z pojawiających się w kolejnych aktualizacjach systemów Windows 10 i Windows 11 problemów.

