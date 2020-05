Zabezpiecz skutecznie swojego laptopa i komputer podczas korzystania z internetu

Nie jest żadną nowością, że w sieci czyhają liczne zagrożenia atakujące twoje urządzenia i istnieje ryzyko, że przesyłane z Twojego laptopa lub komputera informacje dostaną się w niepowołane ręce. Ilość złośliwego oprogramowania, w tym oprogramowania szpiegującego, nasiliła się znacznie w trakcie pandemii koronawirusa, kiedy to ludzie wymieniają online coraz więcej informacji dotyczących swojego życia prywatnego.

Pakiety zabezpieczające Norton powstały w celu zapewnienia kompleksowej ochrony użytkownikom domowym. Dlatego dają pełen komfort podczas prywatnego używania komputera. Warto podkreślić, że nie są to rozwiązania dla firm, a gospodarstw domowych, dlatego pojawiają się w nich takie funkcje, jak ochrona rodzicielska czy ochrona zakupów online, które za chwilę szczegółowo omówimy. Najpierw jednak wypada przedstawić dostępne pakiety. Ich producent, doskonale znana na rynku firma NortonLifeLock, przygotowała pięć różnych wersji. Taka ilość pozwoli każdemu użytkownikowi na wybór najlepszego zestawu pod kątem swoich codziennych potrzeb. Wszystkie łączy jedno – zaawansowana ochrona przeciwko włamaniom, wirusom oraz cyfrowym szkodnikom.

Norton Antivirus Plus – oferuje backup danych do 2 GB, co pozwoli na zachowanie plików np. w przypadku awarii używanego dysku twardego. Znajdujący się w pakiecie menedżer haseł umożliwia bezpieczne przechowywanie loginów i haseł do stron, pozwala także na wygodne nimi zarządzanie.

– tutaj miejsce na kopie zapasowe istotnych plików wynosi 10 GB. Pakiet udostępnia możliwość stworzenia szyfrowanego połączenia (VPN), dzięki czemu wszystkie przesyłane i pobierane dane są chronione przed przechwyceniem lub podejrzeniem. Menedżer haseł to nie jedyny praktyczny dodatek – oprócz niego otrzymuje się również funkcję , pozwalającą na prowadzenie bezpiecznych wideokonferencji. Norton 360 Deluxe – rozbudowana wersja poprzedniego pakietu. W zależności od edycji obejmuje trzy lub pięć stanowisk – obsługuje zarówno systemy Windows i Mac, jak również mobilne, czyli Android oraz iOS – daje aż 25GB miejsca na backup i umożliwia nawiązanie trzech lub pięciu niezależnych połączeń VPN. Dodatkowym elementem jest moduł do kontroli rodzicielskiej.

A teraz warto omówić proponowane w każdym pakiecie rozwiązania i sprawdzić, w jakiej sytuacji znajdą najlepsze zastosowanie.

Norton Antivirus Plus to wersja podstawowa, która powinna spełnić potrzeby osób używających internetu na co dzień do przeglądania stron w sieci, pobierania plików, a także tworzących niewielkie ilości danych. Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa mają za zadanie ochronę w czasie rzeczywistym przed oprogramowaniem wymuszającym okup, wirusami, programami typu spyware, wyłudzaniem danych oraz wszelkimi innymi zagrożeniami pochodzącymi z internetu. Znajdujący się w pakiecie menedżer haseł - Norton Password Manager - umożliwi bezpieczne logowanie się na stronach, a także stanowi nieocenioną pomoc w sytuacji, gdy trzeba stworzyć silne, niepowtarzalne hasło. Wszystkie przechowuje w specjalnym "skarbcu" w chmurze, a dostęp do nich ma wyłącznie użytkownik. Ta edycja pakietu doskonale nadaje się po prostu "do internetu", a także posłuży do nauki i do zakupów. Dla użytkowników systemów Windows przeznaczono 2GB miejsca na backup w chmurze, co umożliwi np. przechowanie najistotniejszych dokumentów, wybranych zdjęć czy innych danych. Dzięki temu w przypadku ich skasowania - na skutek awarii sprzętu czy własnej nieuwagi - można je w każdej chwili odzyskać.

Norton 360 Standard to pakiet wyposażony w funkcje takie same, jakie ma poprzednik, jednak "na dzień dobry" dostajemy 10 GB miejsca na kopie zapasowe danych. Taka ilość miejsca przyda się z pewnością osobom intensywnie używającym komputera. Ponadto pojawia się tu możliwość tworzenia szyfrowanego połączenia SecureVPN. Pozwala to na bezpieczny transfer danych pomiędzy Twoim komputerem a maszyną odbiorcy, co doskonale nadaje się do przesyłania ważnych plików prywatnych. Bezpieczne połączenie nie jest rzeczą skomplikowaną - w rozwiązaniach Norton wystarczy do tego zaledwie jedno kliknięcie. Umożliwia to także ukrycie swojej rzeczywistej lokalizacji, a co za tym idzie - ominięcie blokad geolokalizacyjnych nakładanych przez twórców treści. Ponadto połączenie typu VPN pozwala na ochronę przed wirusami, gdy na laptopie łączysz się z siecią poprzez publiczne hotspoty, np. w trakcie podróży lub podczas pobytu w hotelu. Na tym nie koniec - kolejna ważna funkcja to ochrona kamery internetowej, czyli SafeCam. W ostatnich latach wiele razy można było przeczytać o włamaniach hakerów, którzy przejmowali kamerki, co umożliwiało im szpiegowanie nieświadomych użytkowników. NortonLifeLock zabezpiecza swoich przed tego typu zdarzeniami - Norton SafeCam wysyła natychmiastowe alerty o próbach dostępu do kamerki internetowej i pomaga blokować nieautoryzowany dostęp do niej.

Norton 360 Deluxe oferuje użytkownikom aż 25 GB miejsca na backup i możliwość korzystania z jednej subskrypcji na maksymalnie pięciu stanowiskach. Z tego pakietu można korzystać nie tylko na systemie Windows, ale również na macOS oraz urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Dochodzi tu kolejny element zabezpieczający, a jest nim kontrola rodzicielska. Pozwala ona ustawić filtry na nieodpowiednie dla nieletnich treści, a także sprawdzić historię aktywności dziecka. Można także dzięki niej sprawdzić, jakie aplikacje były pobierane na używane przez niego urządzenie. Ostatni z pakietów, Norton 360 Premium, oferuje te same możliwości, jednak dedykowany jest dużym rodzinom, może też znaleźć zastosowanie w domu, gdzie mieszka kilka pokoleń. Obejmuje on dziesięć stanowisk i daje kolosalną ilość miejsca na dane - 75 GB. Każde ze stanowisk działa niezależnie, a więc np. można korzystać z VPN tylko na wybranych.

Wszystkie pakiety NortonLifeLock oferują przejrzysty, przyjazny użytkownikowi interfejs. Dlatego nawet osoby, które jak dotąd nie miały do czynienia z programami antywirusowymi, nie będą miały problemu z ich obsługą. Nie jest ona zresztą w praktyce potrzebna - po pierwszym uruchomieniu programu wprowadza się wszystkie ustawienia i można o nim zapomnieć. Pracuje niezauważalnie w tle, chroniąc wszystkie objęte jego działaniem maszyny. Dostęp do takich funkcji jak sieć VPN czy SafeCam odbywa się z poziomu interfejsu. Możesz przekonać się o tym w każdej chwili samodzielnie - ofertę NortonLifeLock można wypróbować w każdej chwili - a jeśli zdecydujesz się na roczną subskrypcję, możesz wycofać się z niej do 60 dni od momentu rozpoczęcia działania ochrony. I gorąco zachęcamy do wypróbowania.

Zdjęcie na początku tekstu: Alvaro Reyes / Unsplash