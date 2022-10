Zaćmienie Słońca 2022 w Polsce. Kiedy nastąpi?

Zaćmienie Słońca to ciekawe zjawisko astronomiczne, które do obejrzenia nie wymaga teleskopu ani żadnego innego sprzętu. Podpowiadamy, w jakich godzinach najlepiej spojrzeć w niebo.

Spis treści

Zaćmienie Słońca 2022 - kiedy oglądać w Polsce?

Zaćmienie Słońca 2022 wypada już jutro, 25 października. Będzie to częściowe zaćmienie, gdy Księżyc zakryje od 32 do 46% tarczy słonecznej. Skąd taki rozstrzał? O tym za chwilę. Wyjaśnię najpierw, że to największe tego typu zjawisko od siedmiu długich lat, czyli roku 2015. Odbędzie się w połowie dnia i będzie mieć główne trzy fazy:

początek zaćmienia - 11:12 - od tego momentu będzie można zaobserwować narastający na tarczy Słońca cień;

- 11:12 - od tego momentu będzie można zaobserwować narastający na tarczy Słońca cień; maksymalna faza - 12:23 - po 71 minutach zakrywania, Księżyc osiągnie maksymalne pokrycie tarczy słonecznej, czyli wspomniane 46%. Równocześnie od tego momentu zacznie się zmniejszanie pokrycia;

- 12:23 - po 71 minutach zakrywania, Księżyc osiągnie maksymalne pokrycie tarczy słonecznej, czyli wspomniane 46%. Równocześnie od tego momentu zacznie się zmniejszanie pokrycia; koniec zaćmienia - 13:34 - o tej godzinie cień całkowicie zniknie ze Słońca i wszystko wróci do normalnego stanu.

Jednak nie każdy zobaczy to zjawisko w ten sam sposób. 46-procentowe pokrycie będą mogli zaobserwować mieszkańcy północno-wschodniej Polski, podczas gdy w innych rejonach będzie to znacznie mniej - tylko 32%. Polska i tak słabo wypada na tle Azji, gdzie pokrycie wyniesie aż 80%! W niektórych rejonach świata w ogóle nie będzie zauważone, co pokazuje poniższa infografika.

Fot.: Wikipedia

Zaćmienie Słońca 2022 - jak powstaje?

Z tym zjawiskiem mamy do czynienia, gdy Księżyc przechodzi na tle Słońca, a jest jednocześnie blisko Ziemi. Wówczas "najeżdża" na jego tarczą. Warunkiem wystąpienia zjawiska jest również to, aby Ziemia była z nimi w jednej linii. Przy zaćmieniach całkowitych Księżyc całkowicie przesłania Słońce i z dnia robi się na pewien czas noc. Jutro nie będzie takiego efektu - światło dzienne nie zostanie w żaden sposób zredukowane.

Jednak mimo to - jeśli chcesz popatrzeć na Słońce w trakcie zaćmienia, konieczne będą ciemne okulary lub okulary z folią ND5, która skutecznie blokuje światło. Warto także zainwestować w tani teleskop - pozwoli nie tylko na obserwację zaćmienia słońca w Polsce, ale także innych wspaniałych zjawisk astronomicznych.

Źródło: własne