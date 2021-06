Zaćmienie Słońca już dziś! Nad Polską przeleci też ISS

Już dziś będzie miało miejsce częściowe zaćmienie Słońca, czyli tzw. Pierścieniowe zaćmienie słońca. Na następne trzeba będzie poczekać ponad rok.

W ostatnim czasie miało miejsce sporo ciekawych wydarzeń z dziedziny astronomii, jak choćby niedawna Superpełnia Krwawego Księżyca. Tym razem jednak, chodzi o centralną gwiazdę naszego układu, czyli Słońce. Dziś bowiem, 10 czerwca, będzie miało miejsce częściowe zaćmienie Słońca, zwane także Pierścieniowym zaćmieniem lub Pierścieniem Ognia. Choć nie umywa się ono do całkowitego zaćmienia, to i tak warto zapamiętać tę datę, bowiem jest to rzadkie wydarzenie.

W największym uproszczeniu, zaćmienie Słońca ma miejsce wtedy, gdy Księżyc znajduje się na linii pomiędzy Ziemią i Słońcem, przez co w pewnym stopniu przesłania widok gwiazdy z perspektywy naszej planety. Oczywiście najbardziej imponujące są całkowite zaćmienia, ale częściowe również mogą robić wrażenie.

Zaćmienie Słońca – kiedy i gdzie

Dzisiejsze częściowe zaćmienie Słońca rozpocznie się ono około 11.38 czasu polskiego i zakończy się tuż przed godziną 14.00. Jego apogeum nastąpi jednak o 12.49 i prawdopodobnie potrwa od 7 do 10 minut.

Wydarzenie będzie najciekawsze z perspektywy Grenlandii, Kanady, Ameryki Północnej i północnej części Rosji. Niestety nad Polską nie będzie ono wyjątkowo imponujące, a jego stopień będzie uzależniony od obszaru.

Najlepszy widok będą mieli mieszkańcy północnej oraz północno-zachodniej części polski, gdzie Księżyc przysłoni Słońce w około 15%. W centrum kraju będzie to z kolei 10% zaćmienie, natomiast na południowym-wschodzie stopień ten wyniesie około 5% i będzie niemal niedostrzegalne tzw. gołym okiem. Skoro już o tym mowa to warto pamiętać, iż nie należy patrzeć na słońce bez żadnego zabezpieczenia, może to bowiem spowodować poważne uszkodzenia wzroku.

Rzadkie wydarzenie astronomiczne

Choć Pierścieniowe zaćmienie Słońca nie zapowiada się dla nas zbyt spektakularnie, to warto pamiętać, że jest to rzadkie wydarzenie. Ostatni raz było ono widoczne nad Polską w 2015 roku, a na następne przyjdzie nam poczekać ponad rok, do 25 października 2022 roku. Jednak to również będzie zaćmienie jedynie częściowe, całkowite zaćmienie Słońca będzie bowiem widoczne dopiero w 2075 roku (poprzednie było w 1954 roku).

ISS przeleci nad Polską podczas zaćmienia

Co ciekawe, zaćmienie Słońca zeszło się w czasie z planowanym przelotem Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nad Polską. Mam jednak złe wiadomości dla chcących być świadkami tego widoku. Po pierwsze, ISS przeleci nad określonym, wąskim pasmem naszego kraju, na trasie Kotlina Kłodzka - Nysa - okolice Częstochowy - Radom - okolice Radzynia Podlaskiego, o czym informuje m.in. profil Z głową w chmurach na Facebooku.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS)

Druga informacja jest taka, że stacja kosmiczna będzie widoczna na powyższym obszarze zaledwie sekundę i będzie to miało miejsce około 12.53, czyli podczas apogeum zaćmienia Słońca. Tak więc raczej nie nacieszymy się tym zjawiskiem.