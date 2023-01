Zacznij nowy rok z iPhonem 14 w super promocji! Sprawdź oferty popularnych sklepów [03.01.2023]

iPhone 14 powoli podbija rynek i serca wiernych klientów Apple! Sprawdzamy, gdzie szukać najlepsze oferty na ten nowiutki smartfon od Apple.

Od sklepowego debiutu pierwszych modeli iPhone'a 14 z niecierpliwością czekaliśmy na pierwsze promocje na te telefony. Zazwyczaj na pierwsze przeceny trzeba trochę poczekać, jednak na szczęście w tym roku obniżki na podstawowe modele pojawiły się dość szybko! Sprawdźmy, gdzie i za ile dorwiemy przecenione urządzenia z serii iPhone 14!

Z tego artykułu dowiecie się, ile kosztują poszczególne modele najnowszego iPhone'a 14. Sprawdzamy zarówno oficjalne ceny w sklepie Apple, jak i ofertę największych sklepów z elektroniką w Polsce. Co więcej, będziemy też szukać najlepszych promocji na nowe telefony Apple. Jeśli zastanawiacie się tez, który z najnowszych modeli iPhone'a jest idealnym wyborem dla Was, polecamy ten artykuł - sprawdzamy wady i zalety każdego wariantu!

iPhone 14 co prawda nie był wielki odejściem od formuły znanej ze swojego poprzednika, klasycznej już trzynastki, ale nadal jest świetnym telefonem, którego wiele osób chce kupić. Dzięki temu artykułowi, który aktualizujemy codziennie, dowiecie się, gdzie znaleźć najlepsze promocje na ten smartfon, aby móc cieszyć się nowym produktem Apple w jak najniższej cenie.

Promocja na dziś

iPhone 14 Pro Max 512 GB Czarny

Wyświetlacz : 6.7", 2796 x 1290px, OLED, Super Retina XDR

: 6.7", 2796 x 1290px, OLED, Super Retina XDR Pamięć wbudowana : 512 GB

: 512 GB Procesor : Apple A16 Bionic, Sześciordzeniowy

: Apple A16 Bionic, Sześciordzeniowy Aparat : Tylny 48 Mpx + 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx

: Tylny 48 Mpx + 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx Komunikacja : 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, Złącze Lightning

: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.3, Złącze Lightning Wersja systemu: iOS 16

Cena: 13293 zł 11559 zł. Sprawdź tutaj. Co prawda cena nadal jest zdecydowanie niższa, niż oficjalna wartość telefonu, jednak to jeden z nielicznych iPhone'ów 14 Pro Max, który możemy teraz kupić od ręki. Jeśli więc nie możemy czekać kilku tygodni na dostawę, może to być jedyna opcja.

