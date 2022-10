Zadania + kalendarze Bitrix24. Zarządzaj zadaniami oraz wygodnie planuj pracę i swój czas dzięki kalendarzom Bitrix24

Każda firma prędzej czy później spotyka się z sytuacją, w której musi zorganizować szereg zadań w tym samym czasie. Warto zadbać o to, aby podział pracy był przejrzysty, co wpłynie korzystnie na wydajność. Takie właśnie efekty osiągnie się dzięki systemowi CRM Bitrix24.

Spis treści

Czym jest Bitrix24?

Bitrix24 to nowoczesny system CRM, który powstał w celu ułatwienia działania firmy każdej wielkości. Składa się z szeregu połączonych ze sobą modułów obejmujących wszelkie aspekty prowadzenia biznesu - zaczynając od bazy klientów i kontrahentów, kończąc na analityce i współdzielonych kalendarzach. Ponieważ system powstał w odpowiedzi na potrzeby samych użytkowników, każdy z nich wyposażony jest w funkcje przydatne podczas codziennej pracy. Doskonale widać to zwłaszcza na przykładzie narzędzi do zarządzania projektami online w Bitrix24, które - w połączeniu z bardzo elastycznym, funkcjonalnym kalendarzem - znacznie usprawniają pracę i ma się dzięki nim pewność, że wszystko będzie wykonane na czas.

Fot.: Bitrix24

Na tym jednak nie koniec. Możliwości systemu sprawiają, że podczas prac można prowadzić sprawną komunikację, dopinając wszystkie szczegóły. Dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie zadaniami dostępne są funkcje związane z ich monitorowaniem, dzięki czemu zawsze wiadomo, na jakim etapie jest dany projekt. A wspólna przestrzeń robocza umożliwia swobodny dostęp do wszelkich informacji osobom z nim związanym, co z kolei ułatwia realizację zadania. Warto przyjrzeć się bliżej wszystkim wymienionym elementom, co też w poniższym tekście zrobimy. Przeczytaj i dowiedz się, jak możesz ułatwić funkcjonowanie swojego biznesu dzięki Bitrix24!

Łatwe organizowanie i planowanie zadań

Wyobraźmy sobie, że mamy do wykonania zadanie, które wymaga udziału kilku osób. Niezależnie od tego, czy wszyscy pracownicy znajdują się w biurze, pracują z domu, czy też częściowo pracują z biura, a częściowo z domu, musi być zapewniona komunikacja pomiędzy nimi. W normalnych okolicznościach przekazują sobie informacje i uwagi za pomocą e-maili oraz poprzez czaty. Nie jest to wygodne, zwłaszcza, jeśli chce się przekazać informacje kilku osobom równocześnie. Oczywiście można wysłać jednego maila do kilku osób, jednak po co niepotrzebnie zapychać skrzynkę? Poza tym mail można skasować, tracąc dostęp do rozmów, ustaleń i przesyłanych plików.

Bitrix24 rozwiązuje ten problem, umożliwiając stworzenie przestrzeni roboczej. Dodaje się do niej wszystkie zaangażowane osoby, a także wyznacza role i zadania. Otrzymują one dostęp do powiązanych z projektem plików i informacji, a także wspólny czat, który jest integralną częścią platformy. Każdy może w dowolnej chwili sprawdzić, jakie były ustalenia lub uwagi. Potrzebne spotkanie twarzą w twarz z pracownikami, aby omówić szczegóły? To również nie będzie problemem dzięki możliwości prowadzenia wideokonferencji bezpośrednio z Bitrix24. Żadne oprogramowanie zewnętrzne nie będzie do tego potrzebne!

Fot.: Bitrix24

Aby panowała pełna jasność co do obowiązków, każda osoba wyznaczona do pracy nad projektem otrzymuje termin wykonania swojego zadania. Można również wyznaczyć etapy wykonywania poszczególnych czynności wraz z wyznaczeniem terminu dla każdej z nich. Terminy te są oznaczane ze wspólnym dla wszystkich kalendarzem, dlatego zawsze wiadomo, kiedy trzeba ukończyć swoją pracę oraz kiedy inni wywiążą się ze swoich zadań, co ma istotne znaczenie, jeśli od nich zależą nasze dalsze działania. A ponieważ Bitrix24 ma formę sieci społecznościowej, każdy użytkownik widzi nowości dotyczące jego zadań zaraz po wejściu do systemu.

Przejrzystość dla pracowników i osób odpowiedzialnych

Panuje zasada, że im więcej zadań, tym trudniej nad nimi zapanować. Nic dziwnego - wyobraźmy sobie pięć równolegle prowadzonych projektów, a przy każdym niech pracują choćby trzy osoby, z których każda ma inne zadania. Osoba odpowiedzialna za projekt ma więc piętnaście elementów do kontrolowania, a każdy z nas jest tylko człowiekiem i łatwo mu coś przeoczyć czy też o czymś zapomnieć. Z Bitrix24 nie ma tego problemu. Platforma oferuje możliwość wizualizacji wszystkich zadań z podziałem na etapy.

Fot.: Bitrix24

Mogą być one pokazane w postaci wykresu Gantta, tablicy Kanban, kalendarza lub terminarza. Widok można w dowolnej chwili przełączyć, dopasowując go do swoich preferencji, a każdy możesz dodatkowo skonfigurować, aby mieć lepszy podgląd. Bardzo praktyczną funkcją jest także ustalanie zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami, co odbywa się w niezwykle łatwy sposób i pomaga w rozplanowaniu działań składających się z wielu kolejnych kroków.

Wszystkie postępy można monitorować w czasie rzeczywistym, a także otrzymywać na maila powiadomienia, gdy w projektach zajdą zmiany. Dzięki temu nie przegapi się żadnej aktualizacji ich statusu. Ponadto można włączyć funkcję otrzymywania codziennych raportów od pracowników. Wszystko to sprawia, że Bitrix24 oferuje kompletny, w pełni funkcjonalny Scrum, obejmujący backlogi, Definicje Ukończenia (DOD), story pointy itp. Dodając do tego elastyczny kalendarz, ma się pełną kontrolę nad każdym aspektem pracy firmy.

Bitrix24 - praktyczny system z wieloma możliwościami

Wszystkie powyższe przykłady nie oddają w pełni możliwości oferowanych przez Bitrix24. Aby poznać je wszystkie, potrzebne byłoby kilka takich artykułów, a każdy skupiający na innym aspekcie działania systemu. Zamiast tego lepiej po prostu przekonać się o nich samodzielnie - co jest możliwe całkowicie za darmo. Ostrzegamy - moduł do zarządzania zadaniami w połączeniu z kalendarzem są tak wygodne, że ciężko będzie zrozumieć, jak do tej pory można było się bez nich obyć.

Po Bitrix24 widać doskonale, że oprogramowanie powstało na bazie wieloletniego doświadczenia i doskonałej wiedzy w temacie prowadzenia biznesu. Połączenie to umożliwiło stworzenie rozwiązania zaspokajającego wszystkie potrzeby zarówno pracowników, jak i osób nadzorujących zadania. Dodając do tego przejrzysty interfejs i wręcz banalnie prostą obsługę, otrzymujemy propozycję, która nie ma w chwili obecnej konkurencji. Bitrix24 to serwis dostarczany przez Bitrix24, Ltd. z siedzibą na Cyprze. Wypróbuj jego możliwości - wystarczy do tego rejestracja na tej stronie.