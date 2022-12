Zadbaj o swój uśmiech dzięki nowoczesnej szczoteczce. Naładuj raz i używaj przez 365 dni!

Utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej wcale nie musi być trudne. Szczoteczka z inteligentnymi funkcjami zadba o piękny uśmiech - wystarczy, że naładujesz ją raz na 365 dni.

Spis treści

Problemy z uzębieniem spędzają sen z powiek wielu z nas. Aby utrzymać nieskazitelny wygląd i móc uśmiechać się bez obaw - niezbędna jest odpowiednia higiena. Nowoczesne, elektryczne szczoteczki pozwalają osiągać zadowalające efekty, a ponadto są naprawdę funkcjonalne.

Nadname NX7000: płacisz raz - używasz aż 365 dni

Elektryczna szczoteczka do zębów jest wyposażona w baterię o pojemności 2600mAh wraz z energooszczędną technologią "central axis sonic motor". Jedno naładowanie pozwoli nawet na rok użytkowania. Jest to dobre rozwiązanie dla długich podróży i wyjazdów służbowych, w trakcie których możesz obejść się bez dodatkowego zasilania. Poza tym, elektryczna szczoteczka do zębów jest wyposażona w kabel USB-C, dzięki czemu można ją ładować za pomocą smartfona.

Zobacz również:

Nadname NX700 - funkcjonalność

Nandme NX7000 to zaawansowana elektryczna szczoteczka soniczna, która wykorzystuje delikatne wibracje do pozbywania się płytki nazębnej i resztek jedzenia podczas szczotkowania. To aż 41 000 wibracji na minutę, które skutecznie mieszają pastę do zębów z wodą, tworząc delikatną pianę, która oczyszcza całą jamę ustną. W tym przestrzenie między zębami, których nie sposób wyczyścić tradycyjną szczoteczką. Model umożliwia 5 trybów pracy, a do tego w każdym można wybrać sposób intensywności (3 moce) - w tym czysty, wrażliwy, biały, polerowanie i masaż (3 intensywności). Jest to aż 15 trybów szczotkowania.

Model przypomina o zmianach obszarów szczotkowania za pomocą wibracji, a także posiada funkcję odliczania podczas szczotkowania (po 2 minutach następuje automatyczne zatrzymanie).

Nadname NX7000 - dodatkowe wyposażenie

W skład zestawu wchodzi 12 główek czyszczących, które mogą być używane przez trzy lata. Każdą z nich powinno wymieniać się co 3 miesiące zgodnie z zaleceniami dentysty. Cykliczna wymiana pomaga utrzymać higienę jamy ustnej i zapobiega zanieczyszczaniu zębów przez bakterie. Producent oferuje 3-letnią gwarancję. Jeśli wystąpi problem z użytkowaniem, wystarczy nagrać film, aby otrzymać nową elektryczną szczoteczkę soniczną za darmo.

Już teraz, nadchodzi świetna okazja do zakupu jednego z najnowszych modeli! Nandme NX7000 została objęta specjalnym rabatem trwającym wyłącznie od 5 do 9 grudnia. Szczoteczkę znajdziesz na polskiej platformie Allegro pod tym linkiem, w promocyjnej cenie - 179 zł wraz z 12 gratisowymi główkami szczoteczki.

Sprawdź również: 10 prezentów na Mikołajki, które kupisz za mniej niż stówkę w Biedronce, Lidlu i Action.