Żadnych kompromisów - monitory 4K w najlepszych cenach

Po co kupować Full HD, skoro w podobnej cenie można mieć pełne 4K? Jest to możliwe dzięki promocjom, które przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie!

Rozdzielczość 4K to w chwili obecnej najbardziej popularne osiągnięcie w dziedzinie wideo. Oczywiście mamy już 8K, ale ilość materiałów oraz transmisji telewizyjnych ją obsługujących jest nikła. Dlatego jeśli chcesz cieszyć się doskonałymi kolorami, świetną płynnością czy też obrazem "ostrym jak brzytwa", postaw na monitor 4K. Taki właśnie oferują monitory gamingowe, a także uniwersalne, czyli równie dobrze nadające się do pracy biurowej, jak i do gier czy oglądania multimediów. Nie musisz przy tym przepłacać - z okazji nadchodzącego Black Friday pojawiło się mnóstwo przecen, ofert oraz promocji, dzięki którym zyskasz świetny sprzęt bez przepłacania.

Materiał ten będziemy aktualizować codziennie, zaglądaj więc często, aby znaleźć najbardziej pasującą Ci ofertę!

RTV Euro AGD

iiyama ProLite XUB3293UHSN-B1 - ekran 32 cale, IPS, 3840 x 2160 px, czas reakcji matrycy 3 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz. Cena: 1999 zł z kodem: RABIITYAMA11 . Kup teraz!

Media Markt

LG 27UP650-W - ekran 27 cali, IPS, 3840 x 2160 px, czas reakcji matrycy 5 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz. Cena: 1599 zł . Kup teraz!

Media Expert

SAMSUNG Smart M7 LS32BM700UUXEN - ekran 32 cale, VA, 3840 x 2160 px, czas reakcji matrycy 4 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz. Cena: 1499 zł . Kup teraz!

Morele

LG UltraFine 27UN880-B - ekran 27 cali, IPS, 3840 x 2160 px, czas reakcji matrycy 5 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz. Cena: 2189 zł . Kup teraz!

x-kom

