Zagrozić wielkiej trójce. dhosting.pl stawia na rozwój organiczny Elastycznego Web Hostingu, garściami czerpiąc doświadczenia z amerykańskiego rynku

„dhosting.pl już dzisiaj jest w top10 największych firm hostingowych w Polsce, ale naszym realnym celem na najbliższe dwa lata jest osiągnięcie 4. miejsca w rankingu, zaraz po „wielkiej” trójce. Mimo wielu poważnych ofert przejęcia mamy jasno postawione cele, które chcemy osiągnąć” - o planach dalszego rozwoju firmy i podboju rynku opowiada Rafał Kuśmider, CEO w dhosting.pl.

PC World: W rankingu top100.rootnode.pl jesteście teraz na 12 miejscu. Patrząc na obecne trendy zapowiadane przez Was wejście do dziesiątki największych firm hostingowych w Polsce może nie nastąpić szybko.

Rafał Kuśmider, CEO, dhosting.pl: Nasza firma już teraz jest w top10 największych firm hostingowych w Polsce, nie patrząc nawet na konsolidacje, które miały miejsce na rynku. Duża część obsługiwanych przez nas serwisów nie jest brana pod uwagę w rankingu, ponieważ oficjalnie nie dzielimy się tymi danymi.

dhosting.pl zapewnia także świetną integrację z Cloudflare, przez co obsługa części naszych domen jest maskowana. To niesamowicie popularna funkcjonalność wśród naszych klientów, stąd zaniżone wyniki dhosting.pl w rankingu top100.

Naszym realnym celem na najbliższe dwa lata jest osiągnięcie 4. miejsca w Polsce w zakresie obsługi hostingu masowego/współdzielonego, zaraz po home.pl, H88 i nazwa.pl.

PC World: Jaki macie pomysł na dalszy rozwój firmy? Oferta konkurentów staje coraz bogatsza w nowe produkty, tymczasem u Was, od wdrożenia Elastycznego Web Hostingu trudno doszukiwać się nowości.

RK: Nic nie cieszy nas bardziej od coraz szerszej oferty konkurencji. Większa liczba produktów oznacza rozproszenie uwagi kierownictwa tych firm i więcej pracy w działach utrzymania i rozwoju. Przyjęta przez wielu naszych konkurentów strategia zakłada wprowadzanie do oferty kolejnych produktów i usług, często luźno lub wcale związanych z hostingiem, kierując się dwoma powodami: chęcią zwiększania przychodów z obecnej bazy klientów oraz przekonaniem, że w ten sposób uda się jeszcze bardziej związać ich z daną marką.

Uważam, że wdrażanie kolejnych usług ma sens tylko, gdy posiada się znaczną przewagę produktową w głównym segmencie albo w ten sposób można ją uzyskać. Aby osiągnąć efekt synergii produktowej należałoby ściśle integrować poszczególne usługi, np. sklepy internetowe/SEO z hostingiem, ale praktyka rynkowa pokazuje, że idzie to w zupełnie innym kierunku.

Nasza strategia jest banalna. Chcemy udoskonalać nasz jeden produkt jakim jest Elastyczny Web Hosting, tworząc przewagę na płaszczyźnie technologii i obsługi. Już dzisiaj można dostrzec wiele elementów, które udało nam się usprawnić m.in. całkowicie przebudowaliśmy zespół wsparcia klienta, kładąc nacisk na ekspertów w dziedzinie WordPressa i innych CMS-ów oraz znacznie uprościliśmy zarządzanie usługą, automatyzując wiele procesów ręcznych, dostępnych do tej pory z poziomu panelu zarządzania. Jeszcze wiele pracy przed nami.

Mamy bardzo powściągliwe ambicje i poglądy na temat rozwoju naszego produktu. Zawsze rozpatrujemy, czy dana funkcjonalność jest spójna z misją naszej firmy tj. tworzeniem elastycznych rozwiązań hostingowych dla ambitnych ludzi.

Z oczywistych powodów nie możemy szeroko pisać na temat naszych planów rozwojowych, ale możemy zapowiedzieć, że dzięki nim będziemy w stanie zagrozić obecnej dominacji wielkiej „trójki”.

Rafał Kuśmider, CEO w dhosting.pl

PC World: Do niedawna jako jedyna firma hostingowa z Polski działaliście zagranicą. Niedawno H88 oraz home.pl ruszyły na podbój Europy Centralnej. Czy również chcecie rozwijać się w naszym najbliższym sąsiedztwie?

RK: Obecnie pod marką dhosting.com funkcjonujemy w USA, gdzie z naszych usług skorzystało już kilka tysięcy osób. To niesamowicie konkurencyjny rynek, pozwalający nam zbierać ogromne doświadczenia, dzięki którym jesteśmy w stanie skuteczniej przewidywać w jakim kierunku za 4-5 lat podąży rynek hostingowy w Polsce.

Po uruchomieniu sprzedaży w Stanach otrzymaliśmy kilka poważnych ofert współpracy ze strony dużych podmiotów, np. firm telekomunikacyjnych, z wielu innych krajów (m.in. Norwegii, Brazylii, Iranu oraz Włoch), a nawet oferty kupna przez topowe firmy na świecie, których zainteresowała nasza technologia.

Dzisiaj nie planujemy uruchamiania kolejnych marek poza Polską. Sukces w kraju pozwala nam rozwijać się organicznie i nie chcemy zmarnować tego potencjału. Po zakończeniu istotnych projektów planujemy więcej uwagi poświęcić wyskalowaniu sprzedaży w dhosting.com. Rynek w USA jest bardzo chłonny i zainteresowany innowacyjnymi produktami. Widzimy ogromny potencjał dla nas w tym miejscu. Aktualnie prowadzimy wiele rozmów z dużymi graczami, którzy potrzebują elastyczniejszego podejścia do biznesu.

Jednocześnie z wielką ciekawością przyglądamy się rozwojowi H88 i home.pl poza Polską. Obie firmy kierują się skrajnie różnymi strategiami (akwizycje vs. sprzedaż organiczna), co czyni tę kwestię jeszcze bardziej interesującą.

PC World: Sięgając do pewnej analogii, wdrożenie wersji językowej sklepu nie oznacza jeszcze wejścia na zagraniczne rynki. Czym różni się rynek hostingu w Stanach i w jaki sposób możecie na nim konkurować swoją ofertą?

RK: De facto rynek hostingowy kształtuje się właśnie w USA, a reszta świata za nim podąża.

Użytkownicy są znacznie bardziej świadomi niż w Polsce, a nawet Europie jako całości. Dzięki konferencjom w USA, na których prezentowaliśmy nasz produkt, poznaliśmy całkowicie inną perspektywę. Z chmur obliczeniowych korzystają tam nastolatkowie, ponieważ leży to w zakresie edukacji. Współpraca szkolnictwa z sektorem prywatnym jest skrajnie inna i mile widziana, dzięki temu świadomość technologiczna jest na dużo wyższym poziomie, niż w Polsce.

Sam rynek jest ogromny i znajduje się w nim miejsce na hostingi współdzielone, dedykowane, chmury obliczeniowe, hostingi zarządzane czy niszowe (ale i te potrafią mieć dziesiątki/setki milionów USD przychodów). Użytkownik, mając tak duży wybór i będąc świadomy działania poszczególnych rozwiązań, podejmuje trafne decyzje.

Ciekawy jest również fakt podejścia do prowadzenia biznesu – klienci z USA zazwyczaj podejmują szybkie decyzje zakupowe, ale równie szybko robią chargeback, gdy tylko coś im się nie spodoba. Są po prostu do tego przyzwyczajeni.

To, jakie projekty powstają w USA, jeśli chodzi o hosting jest naprawdę imponujące. To, co siedzi w naszej głowie teraz, pewnie jest już rozwijane w Kalifornii. Oczywiście, innowacje powstają też poza USA, ale bardzo szybko są przejmowane przez podmioty zza Atlantyku.

PC World: Kilka lat temu zwracaliście uwagę jako Front Zmian na problem szybkiej konsolidacji polskiego rynku. Czy właściciele dhosting.pl otrzymali już propozycje przejęcia? Jak obecnie wygląda sytuacja z Waszej perspektywy?

RK: Przynajmniej raz na dwa miesiące otrzymujemy poważną ofertę akwizycji. W gronie zainteresowanych przejęciem spółki znajdują się fundusze inwestycje, inwestorzy strategiczni i firmy hostingowe z zagranicy i Polski. Posiadamy unikalną kulturę organizacyjną i jasno postawione cele, które chcemy chronić.

Patrząc szerzej na rynek, nie trudno zauważyć, że akwizycje wyhamowały. Bardzo nas to cieszy, bowiem to co wieszczyliśmy w manifeście na Froncie Zmian de facto sprawdziło się. Czy ma to pozytywny wpływ na rynek muszą odpowiedzieć już sami klienci.

Elastyczny Web Hosting łączy cechy hostingu współdzielonego z chmurą obliczeniową, bez wad obu rozwiązań. W ramach podstawowego pakietu klienci otrzymują 50 GB powierzchni konta, 1 GB RAM oraz 1 GHz mocy obliczeniowej procesora. W przypadku wzrostu zapotrzebowania na zasoby usługa automatycznie skaluje się do 24 GHz CPU, 64 GB RAM i 1 TB przestrzeni dyskowej. Środki za zwiększone zużycie zasobów pobierane są z przedpłaconego konta. Rozliczenie pre-paid gwarantuje, że nigdy nie zaskoczą nas nadmierne koszty hostingu. Usługa cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród wymagających projektów - zapewnia m.in. utrzymanie konkursu strony WWW Miss Polonia, która w dniu gali finałowej jest odwiedzana przez setki tysięcy użytkowników.

Do najmocniejszych cech usługi dhosting.pl należy elastyczność rozwiązania, a także wysoka wydajność dzięki szybkim dyskom NVMe dla baz danych, oprogramowaniu serwerów LiteSpeed, LSCache i Redis oraz wsparciu PHP w wersji PHP 7.4. Bezpieczeństwa stron i poczty chronią systemy AntyDDoS i WAF oraz moduły antywirusowe i antyspamowe. Elastyczny Web Hosting jest zintegrowane m.in. z Cloudflare oraz darmowym certyfikatem SSL - Let’s Encrypt.