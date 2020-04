Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już w połowie maja - jakie są technologiczne alternatywy?

Unia Europejska zakazuje sprzedaży papierosów mentolowych. To ogromny problem dla palaczy. Sprawdzamy, jakie są alternatywy, które nadal pozwolą cieszyć się smakiem mentolowego papierosa po 19 maja 2020 roku.

Spis treści

Przynależność Polski do Unii Europejskiej oddziaływuje na praktycznie każdy aspekt naszego życia. Z jednej strony Wspólnota Europejska zapewnia dostęp do nowych technologii oraz wspomaga rozwój naszej gospodarki, ale z drugiej strony wymaga na państwach członkowskich stosowanie się do ustalonych reguł oraz dostosowywanie swojego prawa krajowego do prawa unijnego.

Paweł Czerwiński/Unsplash

Polska na przestrzeni ostatnich lat kilkukrotnie musiała wprowadzić przepisy i obostrzenia, które mają dbać o nasze dobro oraz zdrowie, ale nie koniecznie podobają się obywatelom. Mowa między innymi o cyklu homologacyjnym nowych samochodów osobowych WLTP, podwyższonej akcyzie na auta z dużymi silnikami oraz obostrzeniach dotyczących palenia papierosów. Niestety już w maju w życie wejdzie kolejny przepis, który uderzy w palaczy.

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej z dnia 19 maja 2014 roku, która weszła w życie 20 maja 2016 roku państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia zakazu sprzedaży papierosów oraz wyrobów tytoniowych do samodzielnego wykonania z dodatkami aromatycznymi. Oznacza to, że już niedługo w Polsce, a także na terenie całej Unii Europejskiej nie kupimy papierosów mentolowych.

Kiedy wchodzi zakaz sprzedaży papierosów mentolowych?

Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych zostanie wprowadzony w życie z dniem 20 maja 2020 roku. Od tego dnia w sklepach, kioskach, na stacjach benzynowych oraz w hurtowniach nie będzie można już kupić papierosów mentolowych, papierosów z uwalnianą kapsułką oraz elementów niezbędnych do wyrobu papierosów aromatyzowanych. Jakby tego było mało wszystkie punkty sprzedaży, które posiadają na stanie papierosy mentolowe nie będą mogły wprowadzić ich do obrotu po 19 maja 2020 roku. W związku z tym zakazem część detalistów w obawie o pozostanie z towarem, którego nie da się sprzedać, przestała zamawiać papierosy mentolowe.

Powyższa sytuacja spowodowała, że nałogowi palacze już w chwili obecnej mają problem z zakupem swoich ulubionych papierosów mentolowych. Sprawy nie ułatwia obecny stan epidemiologiczny wywołany obecnością wirusa COVID-19.

Julia Engel/Unsplash

Co dalej z fanami papierosów mentolowych?

Zanim przejdziemy do rozważania możliwych opcji należy zwrócić uwagę na fakt, że problem związany z wycofaniem papierosów mentolowych z obrotu dotyczy w Polsce ogromnej części społeczeństwa. Według kampanii społecznej #ZakazMentoli w naszym kraju mamy około 9 milionów palaczy. Ponad 40 procent z nich sięga po papierosy mentolowe, a 28 procent kupuje przeważnie jedynie papierosy aromatyzowane. Oznacza to, że nawet 2,5 miliona polaków od 20 maja 2020 roku będzie miało problem z zakupem papierosów jakie lubią.

A co z wyrobami własnymi?

W tym momencie można pomyśleć, że skoro papierosy mentolowe nie będą już dostępne w sklepach, to nadal można będzie wytwarzać je samodzielnie na własne potrzeby. Niestety również ta opcja odpada. Po wprowadzeniu zakazu nie będzie można już sprzedawać aromatyzowanych dodatków do tytoniu.

Papierosy mentolowe tylko i włącznie z szarej strefy

Za około 2-3 miesiące, kiedy to zapasy papierosów mentolowych w naszym kraju się skończą jedyną możliwością pozyskania aromatyzowanych papierosów będzie szara strefa. Niestety zakup z nieznanego źródła w przypadku papierosów jest szczególnie niebezpieczny.

Mathew MacQuarrie/Unsplash

Papierosy mentolowe pochodzące z szarej strefy nie są przebadane pod kątem substancji, które się w nich znajdują. Oznacza to, że mogą być silnie trujące i przyczynić się do rozwoju zaawansowanych chorób płuc. Dodatkowo tego typu papierosy mogą nadmiernie wpływać na osoby znajdujące się w pobliżu - "biernych palaczy".

W sieci znajdziemy również wiele poradników pokazujących jak w domowym zaciszu wyprodukować aromatyzowane papierosy mentolowe oraz papierosy smakowe. Również w tym przypadku nadmiernie narażamy nasze zdrowie, ponieważ nie wiemy jak zmieszane przez nas substancję oddziałują na siebie i czy nie wytwarzają szczególnie szkodliwych związków chemicznych.

Unia Europejska oraz kraje członkowskie wprowadzają zakaz sprzedaży nie bez powodu. Oczywiście chodzi o nasze zdrowie. Od lat wiadome jest, że papierosy są niezdrowe i negatywnie oddziaływują na nasz organizm, a dodatkowo trują osoby przebywające w pobliżu palacza.

Sara Kurfeß/Unsplash

Jakie mamy alternatywy dla papierosów mentolowych?

Niestety przyzwyczajenie często jest od nas silniejsze i albo nie chcemy albo nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień rzucić palenia. Na szczęście wprowadzenie zakazu sprzedaży papierosów mentolowych nie spowoduje, że palacze na dobre zapomną, jak smakują aromatyzowane papierosy.

W tym miejscu z pomocą przychodzą nowe technologie. Po 20 maja 2020 roku będziemy mieli dwie nowoczesne alternatywy dla papierosów mentolowych.

E-papieros i podgrzewacze tytoniu ratunkiem dla palaczy

Już za miesiąc jedyną możliwością wypalenia papierosa mentolowego będzie sięgnięcie po e-papierosa lub podgrzewacz tytoniu. To dwa stosunkowo nowe rozwiązania, które na rynku obecne są od kilku lat, ale nadal nie są uznawane przez nałogowych palaczy za pełnoprawny zamiennik klasycznego papierosa.

W tym miejscu należy nadmienić, że e-papieros oraz podgrzewacz tytoniu to nowoczesne urządzenia wymagające do działania zasilania. Trzeba wiedzieć także, że oba rozwiązania działają na zupełnie innej zasadzie.

E-Papieros do swojego działania wykorzystuje grzałkę podgrzewającą przygotowany uprzednio aerozol, który jest wdychany przez użytkownika. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość stosowania wielu smaków oraz liquidów o różnym stężeniu nikotyny (od 0 do 36 mg/ml). Można również wytwarzać płyn bez wykorzystania tytoniu. Trzeba jednak wiedzieć, że na rynku dostępnych jest wiele liquidów, które nie zostały przebadane pod kątem zawartości składników i mogą być potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia. To w chwili obecnej największa wada e-papierosów.

Podgrzewacze tytoniu to jeszcze nowsze rozwiązanie, w którym tytoń podgrzewany jest do 350 stopni Celsjusza. Dzięki temu nie ulega on spaleniu, a jedynie wydziela z siebie składniki takie, jak nikotyna.

Dla porównania klasyczny papieros spala tytoń w temperaturze wahającej się od 600 do 900 stopni Celsjusza. W tym momencie spalający się tytoń wydziela szkodliwe substancje, które oddziaływują nie tylko na palacza, ale także osoby przebywające w jego najbliższym otoczeniu.

Korzystają z e-papierosa lub podgrzewacza tytoniu z jednej strony nadal dostarczamy do naszego organizmu nikotynę i możemy cieszyć się papierosem mentolowym, a z drugiej nowa technologia dba o to, aby rozwiązania te nie były tak szkodliwe, jak klasyczny papieros.

Podgrzewacz tytoniu = papieros mentolowy XXI wieku

Ze względu na sposób działania podgrzewacze tytoniu są naturalnymi następcami papierosów mentolowych. W ich przypadku do wytworzenia dymu papierosowego w dalszym ciągu używa się tytoniu takiego samego, który stosowany jest obecnie w papierosach mentolowych.

Podgrzewacz tytoniu dostarczany jest w zestawie z kompaktowym etui. W jej środku znajdziemy podłużny podgrzewacz. Cały zestaw jest kompaktowy, a jego wymiary często są mniejsze od standardowej paczki papierosów. W zestawie otrzymujemy także zasilacz pozwalający na ładowanie etui, które posiada w sobie wbudowaną baterię i pełni rolę powerbanku dla podgrzewacza. Często w opakowaniu znajdziemy również czyścik, który pozwoli sprawnie usunąć resztki tytoniu z wykorzystanego wcześniej wkładu.

Aby skorzystać z podgrzewacza tytoniu niezbędne są specjalne wkłady, które sprzedawane są razem z klasycznymi papierosami. Całość została skonstruowana tak, że wystarczy jedynie wyjąć podgrzewacz z etui oraz włożyć do niego wkład z tytoniem. Ze sprasowanego tytoniu powinien wystawać jedynie filtr. Kolejnym krokiem jest naciśnięcie przycisku, który uruchomi grzałkę. Po chwili możemy już skorzystać z podgrzewacza tytoniu.

W Polsce pierwsze podgrzewacze tytoniu pojawiły się w 2017 roku. Firma IQOS rozpowszechniła to rozwiązanie nad Wisłą, a obecnie w sprzedaży dostępnych jest wiele modeli w różnych wersjach kolorystycznych.

Kiedy nowa technologia pomaga naszemu zdrowiu

Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej zakazujące sprzedaży papierosów mentolowych z pewnością nie spodoba się znacznej części społeczności, ale znacząco przyczyni się do poprawi naszego zdrowia. Oczywiście najlepszym wyborem dla każdego palacza i jego rodziny jest całkowita rezygnacja z palenia papierosów. Niestety głód nikotynowy niekiedy jest nie do pokonania. Wtedy z pomocą przychodzą rozwiązania takie, jak podgrzewacze tytoniu iQOS lub e-papierosy, które w dłuższej perspektywie czasu nie są droższe w zakupie i eksploatacji, a stanowią znacznie bezpieczniejszą alternatywę dla klasycznych papierosów.