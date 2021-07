Zakładasz firmę? Domowa chmura powinna być Twoim pierwszym pracownikiem

W dzisiejszych czasach możemy założyć działalność gospodarczą przez internet bez wychodzenia z domu Symbolem posiadania firmy przestała być już pieczątka. Czas może na nowy symbol rozpoczęcia działalności gospodarczej? Pierwszą rzeczą, którą kupimy "na fakturę" powinien być serwer NAS. W każdej działalności porządne i bezpieczne archiwum danych jest niezbędne, ale serwer NAS w małej i średniej firmie to znacznie więcej. Oto powody, dla których prywatna chmura i serwer NAS powinny z nami współpracować.

Serwer NAS – centrum zarządzania danymi dla grafika, marketingowca, handlowca, kwiaciarki, fryzjerki i każdego innego biznesu

Komputery, serwery NAS i wszelkie inne urządzenia elektroniczne głównie kojarzą nam się z biznesem informatycznym, technologicznym czy branżą kreatywną. Tymczasem mamy rok 2021 i nie uciekniemy od technologii, niezależnie od tego, jaki biznes prowadzimy lub planujemy prowadzić. Warto mieć tego świadomość i sięgnąć po rozwiązania, które pomogą nam się w tym odnaleźć. sięgnąć po te rozwiązania i dać sobie pomóc. To właśnie nasza prywatna chmura w postaci serwera NAS powinna być tym sprzętem, który zakupimy w pierwszej kolejności. Wykonując ten krok na starcie, oszczędzimy sobie wiele czasu i nerwów w przyszłości, a przede wszystkim docenimy możliwość swobodnego funkcjonowania w XXI wieku.

Jestem fryzjerką, po co mi więc serwer NAS? Odpowiedź jest prosta – do archiwizacji. Dziesiątki klientów obsługiwanych każdego dnia, to także cenne dane, które warto odpowiednio archiwizować, aby móc je wykorzystać w przyszłości. Żyjemy w czasach, gdy dane są cenniejsze od ropy. Jeśli jako fryzjer będziemy prowadzić skrupulatną kartotekę naszych klientów - z historią wizyt, z kolorem użytej farby, a czasem nawet z dokumentacją fotograficzną będziemy mogli znacznie lepiej zadbać o klientów, którzy do nas wracają. Dzięki ulokowaniu danych na serwerze NAS, czyli w naszej chmurze, nie będziemy musieli nawet siadać przed komputerem, aby zweryfikować, jaką fryzurę klient miał ostatnio. Do serwera i naszej dokumentacji dostaniemy się z poziomu tabletu lub smartfona, bezpośrednio przy stanowisku. To samo dotyczy to samo dotyczy także wielu innych zawodów jak chociażby stomatologów.

Chmura – prywatna, bezpieczna i nieograniczona limitami danych z popularnych usług to coś, co szczególnie docenią osoby zajmujące się sprzedażą. Jadąc do klienta, możemy zabrać ze sobą wyłącznie lekkiego ultrabooka, tablet czy smartfona. Na serwerze NAS, ulokowanym w domowym biurze lub siedzibie firmy, znajdziemy terabajty danych, gdzie będziemy mogli umieszczać wszystkie cenniki, katalogi czy specyfikacje. A dzięki chmurze będziemy mieć je zawsze pod ręką.

NAS to nasz „punkt centralny” na cyfrowej mapie firmy. Wszystkie odwołania co do danych powinny prowadzić właśnie do tego serwera w chmurze. Szukamy archiwum? Chmura. Szukamy aktualnych cenników? Chmura. Szukamy skanów dokumentów księgowych i urzędowych? Chmura.

Serwer NAS – Twój pierwszy pracownik gotowy na rozwój biznesu

Jeśli od początku funkcjonowania firmy postawimy ... na sprawdzone rozwiązania, takie jak serwer NAS Synology i opracujemy swoje procedury zapisywania danych, to będziemy niezwykle zorganizowaną firmą i to niezależnie od skali biznesu. Wypracowane mechanizmy i pewność, gdzie możemy znaleźć konkretne informacje, sprawia, że nasza firma będzie tak samo dobrze funkcjonować, mając 5, 10 czy 50 pracowników. Już nawet podstawowe modele NAS są w stanie poradzić sobie w małej firmie, a oferta rozwiązań jest na tyle bogata, że łatwo je w przyszłości zamienić na urządzenia klasy korporacyjnej.

Pracując na serwerze NAS, a nie na lokalnych plikach, zyskujemy naprawdę wiele. Po pierwsze dbamy o bezpieczeństwo informacji. Po drugie mamy do nich łatwy dostęp niezależnie od miejsca. Po trzecie znacznie sprawniej możemy wdrażać nowych pracowników. Dzięki kontom użytkownika, historii aktywności zawsze jesteśmy w stanie zweryfikować, jak nasz serwer NAS jest użytkowany.

Profesjonalny serwer poczty e-mail – oszczędność i bezpieczeństwo

Jednym z elementów, o którym warto pamiętać na początku naszej biznesowej drogi jest profesjonalny adres e-mail. Oczywiście wciąż zdarzają się firmy mające swoje skrzynki pocztowe w popularnych domenach w ramach portali, pełne spamu i dziwnych reklam. Warto jednak zadbać o dobrą nazwę. Aby nie płacić cyklicznych opłat za hosting, a jednocześnie mieć gwarancję bezpieczeństwa, można postawić serwer poczty e-mail w ramach serwera NAS. To daje nam swobodę jeśli chodzi o wielkość skrzynki czy ilość adresów w domenie. Mamy pełną kontrolę nad pocztą, która dla osoby z zewnątrz prezentuje się profesjonalnie niezależnie od skali wykonywanego biznesu.

Serwer NAS od Synology zintegrowany z najpopularniejszymi aplikacjami i usługami

Synology to firma od lat specjalizująca się w tworzeniu serwerów NAS. Odpowiada nie tylko za same urządzenia, ale też oprogramowanie do nich. Na serwerze Synology NAS możliwe jest centralne tworzenie kopii biznesowych i zarządzanie nimi niezależnie od platformy - nie tylko w systemach Windows, Mac i Linux, ale też w pakietach VMWare, Microsoft 365, czy Google Workspace. Z serwerami NAS Synology zintegrowane jest ponad 20 usług w chmurze.

Ponadto na serwerze możemy korzystać z licznych dedykowanych aplikacji od Synology i partnerów lub z innych popularnych rozwiązań. Wygodna edycja dokumentów oraz współtworzenie ich w zespole bezpośrednio w przeglądarce w oparciu o dane na serwerze? Jak najbardziej jest to możliwe i proste.

Warto też wspomnieć o usłudze Synology VPN Plus powiązanej z routerami Synology. Zapewnia ona pracownikom zdalnym bezpieczny dostęp do systemów wewnętrznych. Oddziały większych firm mogą także łączyć swoje sieci z centralą za pośrednictwem VPN IPsec VPN między kwaterami, co znacznie ułatwia udostępnianie zasobów w różnych lokalizacjach.

Monitoring to również funkcja dostępna z poziomu serwera NAS

Serwery NAS można wykorzystywać na różne sposoby. To prawdziwe kombajny, o których należy pamiętać w swoich „set-upach” zarówno w domu, jak i firmie. Dobrym pomysłem jest przechowywanie nagrań z kamer do monitoringu właśnie na serwerze NAS. Serwery Synology współpracują z ponad 7000 modeli urządzeń na rynku. Wystarczy podpiąć do sieci sprzęt skonfigurować go i tyle - w ramach aplikacji od Synology mamy podgląd na wszystkie kamery w budynku, wraz z dostępem do archiwalnych nagrań. To znacznie lepszy pomysł niż zakup kolejnego dedykowanego urządzenia do nagrywania.

Zbuduj biznes na solidnych fundamentach i bądź gotowy na rozwój sytuacji

Otwierając firmę często stoimy przed wielką niewiadomą. Wierzymy w sukces naszego przedsięwzięcia, ale jesteśmy też pełni obaw. Dlatego warto opierać swój biznes o sprawdzone rozwiązania i, korzystać z pewnych usług. Uruchamiając firmę, powinniśmy odpowiednio dobrać rachunek bankowy, wybrać pomocną księgową oraz sięgnąć po dobry serwer NAS renomowanej firmy jak na przykład Synology. Możliwości takiego sprzętu są ogromne - jest on tak samo przydatny zarówno w jednoosobowej firmie, jak i w rozrastającym się biznesie. Mając solidny start i korzystając z takiego narzędzia, łatwiej nam będzie też skalować infrastrukturę wraz z rozwojem firmy.