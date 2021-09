Zakładasz firmę? Te programy będą Ci potrzebne!

Jeśli zakładasz firmę lub jesteś na początku prowadzenia działalności gospodarczej, przydadzą Ci się programy wspomagające jej zarządzanie, wystawianie faktur i kontaktowanie się z kontrahentami. Jakie wybrać? Doradzamy!

Spis treści

Oprogramowanie dla firm to bardzo obszerny dział, w którym znajdziesz różnego rodzaju aplikacje:finansowo-księgowe, do fakturowania, sprzedaży, kontroli pracowników, obsługi magazynów, zarządzania projektami, środkami trwałymi itp. oraz CRM-y (do relacji z klientami). W każdej kategorii jest co najmniej kilkanaście propozycji wartych uwagi, nic więc dziwnego, że można poczuć zawrót głowy. Który z programów wybrać, aby solidnie zadbać o swoją firmę i ułatwić sobie pracę?

Programy dla zakładających firmę

Na szczęście nie mamy żadnych odgórnych przepisów, które nakazywałby osobom startującym z działalnością gospodarczą używanie konkretnych aplikacji. W tej chwili panuje pełna dowolność wyboru, dlatego dostępne są dziesiątki mniej lub bardziej rozbudowanych programów każdego rodzaju, a także rozwiązania kompleksowe, które obejmują wszystkie aspekty funkcjonowania firmy. Jednak zanim wybierzesz odpowiednie dla siebie, zastanów się, do czego będzie Ci potrzebny program?

Zobacz również:

Jeśli np. prowadzisz działalność usługową związaną z lokalem, jak handel czy gastronomia, wówczas z pewnością potrzebny będzie Ci system, w którym znajdzie się miejsce na ewidencję środków trwałych oraz możliwość podłączenia drukarki fiskalnej i wystawiania faktur. W przypadku prowadzenia handlu wyłącznie w trybie online, potrzebny będzie program pozwalający na obsługę zamówień zintegrowanych ze sprzedażą, a jeśli masz zamiar zebrać bazę stałych klientów, w takiej sytuacji niezbędny jest CRM, pozwalający na zarządzanie kontaktami.

A co, jeśli nie handel? W przypadku produkcji istnieją programy dla firm z opcją kompleksowej obsługi takiego rodzaju działalności. Znajdziesz w nich możliwość przyjmowania zleceń, karty limitowe, karty pracy, a także inne powiązane z pracownikami. Dostępne są również narzędzia odpowiedzialne za rozliczanie operacji kasowych, prowadzenie wyciągów bankowych, ewidencję działalności gospodarczej - PKPiR, kontrolę planowanej sprzedaży czy też rozliczanie pracowników, pojazdów, a także kontrahentów.

Wnioski? Jeśli masz zamiar prowadzić sprzedaż online i działać jako firma jednoosobowa, nie potrzebujesz rozbudowanego programu z modułem magazynowym czy sekcją związaną z pracownikami. I odwrotnie - jeżeli rozpoczynasz działalność produkcyjną lub związaną z lokalem i zatrudniasz pracowników, wówczas program powinien mieć dedykowane tym aspektom funkcje. Największe firmy, czyli zatrudniające pracowników, mające kilka lokali i filie w innych miastach oraz świadczące szeroką gamę usług i sprzedaży, korzystają z systemów ERP. Jest to oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem, obejmujące sprzedaż, finanse, księgowość, magazyn, kadry, zaopatrzenie, produkcję i inne aspekty. Takie rozbudowane rozwiązania to m.in. Navireo czy Comarch ERP XL.

Jeśli jednak dopiero zaczynasz, prawdopodobnie aż tak kompleksowe rozwiązanie nie będzie Ci potrzebne.

Faktury - zawsze i wszędzie

Niezależnie od tego, jaki rodzaj działalności prowadzisz, konieczność wystawiania faktur pojawi się zawsze. Paragony wystawiasz tylko wtedy, gdy prowadzisz sprzedaż bezpośrednią - czyli osobom indywidualnym. Faktury wystawiane są za świadczone usługi i sprzedawane innym firmom towary. Możliwe jest również wystawienie faktury na żądanie osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Wiele mikro i małych działalności gospodarczych - w tym osoby pracujące zdalnie na własny rachunek - potrzebuje tylko tego do szczęścia, gdyż zazwyczaj księgowość prowadzona jest zewnętrznie, np. przez biuro rachunkowe. Tak więc jeśli wystawia się faktury samodzielnie, dobrze skorzystać z pomocy odpowiedniej aplikacji.

I tutaj polecamy FakturaXL. Dlaczego akurat ten program? Ma on wiele zalet - zaczynając od prostej obsługi i możliwości wystawienia aż 35 rodzajów faktur i dokumentów, kończąc na takich praktycznych funkcjach, jak integracja ze sklepami i płatnościami online. Można także zaoszczędzić na kosztach księgowości zewnętrznej - program umożliwia generowanie raportów różnego rodzaju, w tym pełnych z podziałem na przychody i koszty, a także Jednolitych Plików Kontrolnych, jak JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_VAT, JPK_FA, JPK_EWP, JPK_PKPIR. Oprócz tego dla nowo powstałych firm producent przygotował kody rabatowe - 50% na pierwszy zakup.

Faktura XL

CRM - miej ciągły kontakt z klientami

CMR to oprogramowanie niezbędne dla firm, które stawiają na bezpośredni kontakt z klientami indywidualnymi oraz są podwykonawcami lub głównymi dostawcami dla innych firm. CRM oznacza "customer relationship management", czyli "zarządzanie relacjami z klientami", a jego cel to wspieranie czynności marketingowych, procesów sprzedaży, a także wszelkich działań związanych z obsługą klienta. W zależności od danej propozycji, mamy od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu różnych funkcji oraz zarówno wersję instalacyjną, jak i webową, gdzie wszystko można wykonać przez przeglądarkę.

Oprogramowanie CRM należy dobrać pod kątem potrzeb firmy, czyli z taką ilością modułów, które się naprawdę wykorzysta. Warto podkreślić, że istnieją takie systemy CRM, które można rozbudowywać z biegiem czasu. Jeśli więc rozpoczniesz od podstawowych funkcjonalności, kolejne możesz dodawać w miarę potrzeb. Na naszej stronie znajdziesz ranking systemów CRM, które pomogą Ci w wyborze najlepszego dla siebie.

Foto: Bitrix

Księgowość - ponieważ podatki to rzecz święta

Jak wspomniano wcześniej, w przypadku mikro oraz małych firm rzadko spotyka się sytuację, w której właściciel osobiście zajmuje się sprawami księgowo-finansowymi lub zatrudnia do tego księgowego/księgową. Zazwyczaj wszystkie sprawy związane z dokumentami powierza się firmie zewnętrznej. W każdym mieście Polski istnieją biura rachunkowe, które oferują kompleksową obsługę firm każdej wielkości. Dotyczy to zarówno spraw podatkowych, jak również związanych z ZUS-em, pracownikami itp. Jest to duże ułatwienie dla każdego przedsiębiorcy - zyskuje sporo czasu, który może poświęcić na inne zajęcia, jak choćby marketing. Jeśli jednak wolisz prowadzić księgowość osobiście, nie będzie z tym problemu.

W chwili obecnej na rynku znajduje się kilkanaście programów finansowo-księgowych. Wszystkie łączą podstawowe funkcje, czyli odnotowywanie wszystkich wpływów oraz wydatków, a także wyliczanie należnego podatku dochodowego, ulg i odliczeń, jednak każdy robi to w nieco inny sposób. Ponadto wszyscy producenci starają się dodawać dodatkowe funkcjonalności, mające skłonić przedsiębiorców do skorzystania właśnie z ich rozwiązań. Ponieważ aplikacje takie mają za zadanie wyliczać wszelkie należności w zgodzie z obowiązującymi przepisami, takie programy finansowo-księgowe są zazwyczaj aktualizowane zawsze, gdy pojawiają się nowe przepisy. Dzięki temu zyskuje się pewność, że jest się na bieżąco i nie będzie problemów w razie kontroli skarbowej.

Foto: Rewizor Nexo

Takie aplikacje, jak Rewizor nexo czy Mała księgowość RP to przykładowe aplikacje tego typu. Obecnie na rynku funkcjonuje ich kilkanaście, a różnice pomiędzy nimi to przede wszystkim interfejs oraz funkcje dodatkowe. Warto zapoznać się szczegółowo z ich opisami, zanim podejmie się decyzję o zakupie konkretnego.

Programy dla firmy - warto ułatwić sobie życie

Mówiąc wprost - prowadzenie firmy bez wspomagających programów to droga przez mękę. Trudno sobie wyobrazić robienie wszystkich rozliczeń ręcznie, podobnie jak wypełnianie comiesięcznych zeznań podatkowych i dokumentów dla ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego. Na szczęście duży wybór różnego rodzaju aplikacji znacznie odciąża od tychzadań każdą osobę prowadzącą działalność gospodarczą. A co warto podkreślić - każdy producent udostępnia wersję testową swojego oprogramowania, dzięki czemu możesz wypróbować jego możliwości bez konieczności płacenia. W zależności od wybranego oprogramowania może być dostępna pełna funkcjonalność lub wersja okrojona, bez niektórych funkcji. Każda wersja pozwala Ci na zapoznanie się z interfejsem oraz możliwościami danej aplikacji.

Dlatego gdy rozpoczynasz działalność lub dopiero ją planujesz, sprawdź już dzisiaj, które programy pomogą Ci w rozwijaniu biznesu!