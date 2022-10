Zaktualizował system, zniszczyło mu wyświetlacz laptopa. Co się dzieje?

Nie jest przyjemną rzeczą, gdy nowy system operacyjny rozwala ekran - i to dosłownie, fizycznie. A taka sytuacja ma miejsce właśnie teraz.

Z całego świata pojawiają się informacje, że użytkownicy systemów Linux spotykają się z bardzo nieprzyjemną sytuacją. Po zaktualizowaniu jądra systemu do wersji 5.9.12, pojawiło się zjawisko migotania ekranów, co przy dłuższym używaniu prowadzi do uszkodzenia panelu LCD. Spotkało to co najmniej jednego z użytkowników, który dokonał aktualizacji.

Jak szybko wykryto, problem dotyczy tylko maszyn z procesorami firmy Intel, a konkretnie - używanych przez procesor sterowników graficznych, które wywołują defekt. Chodzi o laptopy z procesorem Intela ze zintegrowaną kartą graficzną, a więc zagrożone są np. modele z serii Nvidia Optimus.

Zobacz również:

Fot.: Linux

Zaleca się, aby użytkownicy Linuxa unikali kernela 5.19.12 i wstrzymali się od aktualizacji - edycja 5.19.13 jest już w drodze. Sam Linux w wersji 6.0 i 6.1 doczeka się poprawek eliminujących ryzyko uszkodzenia ekranu. Ma się w nim pojawić również wsparcie dla najnowszych architektur, jak Raptor Lake, Meteor Lake, Arc Alchemist oraz RDNA 3. Kernel 6.1 nie tylko poprawi problem związany z uszkodzeniami laptopów, ale również poprawi znacznie bezpieczeństwo Bluetooth i wprowadzi wparcie dla języka programowania Rust. Co prawda dla osób, którym obecna kompilacja jądra już zniszczyła wyświetlacz, to marne pocieszenie, jednak inni użytkownicy mogą być pewni, ze taka sytuacja się w ich przypadku nie powtórzy.

Źródło: TechSpot