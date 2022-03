Zaktualizuj Chrome - w obecnej wersji wykryto groźną podatność

Osoby korzystające z Google Chrome powinny jak najszybciej dokonać aktualizacji przeglądarki.

Wczoraj pisałem, że Google ostrzega przed wykorzystywaniem podatności w Chrome. Google uspokajało, że wszystkie znane exploity są już załatane, a tu jak na ironię losu wykryto kolejny. Reakcja producenta była błyskawiczna - już wprowadził poprawkę i zaleca wszystkim użytkownikom, aby zaktualizowali przeglądarkę. A co konkretnie odkryto? Podatność CVE-2022-1096 otrzymała status "wysoki", co oznacza, że jej wykorzystanie może prowadzić do wykonania przez atakującego wielu działań - oczywiście niekorzystnych dla użytkowników. Używa do tego pewnych możliwości w V8, czyli otwartym silniku JavaScript.

Wersja bezpieczna to Chrome 99.0.4844.84 - jest już dostępna w ogólnej dystrybucji i każdy może zaktualizować obecnie używaną. Co ciekawe, exploit został wykryty przez niezależnych badaczy, a nie własny zespół ds. bezpieczeństwa Google. Oczywiście poinformowano o nim świat dopiero, gdy powstała łatka. Nie pozwól zatem, aby ktoś wykorzystał lukę - jeśli używasz Chrome, najlepiej od razu dokonaj aktualizacji.

Źródło: Neowin