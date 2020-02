Zaktualizuj Chrome - została wykryta groźna luka

Użytkownicy przeglądarki Google Chrome powinni jak najszybciej dokonać jej aktualizacji - wykryto groźną lukę zero-day.

Google wypuściło właśnie łatkę dla swojej przeglądarki Chrome, ponieważ wykryto aż trzy poważne luki, w tym jedną krytyczną, umożliwiającą atak typu zero-day. Luka ta ma nazwę kodową CVE-2020-6418 i została znaleziona przez Clementa Lecigne, członka należącej do internetowego giganta Threat Analysis Group. Odkrycie to miało miejsce 18 lutego, ale dopiero teraz ujawniono o nim informację. Powód jest prosty - luka pozostawała nieznana ogółowi, przez co i cyberprzestępcy nie mieli okazji jej wykorzystać. Chrome po aktualizacji będzie mieć numer wersji 80.0.3987.122 - jest ona pozbawiona wspomnianych dziur.

Aby dokonać aktualizacji, otwórz menu przeglądarki, zjedź do działu pomoc, a następnie wybierz Google Chrome - informacje. Aktualizacja zacznie pobierać się automatycznie. Jest ona przygotowała dla użytkowników systemów Windows, Mac oraz Linux. Osoby używające wersji mobilnej muszą jeszcze zaczekać na swoją edycję.

Bug w Chrome spowodowany jest przez V8 - element odpowiedzialny za procesy związane z kodem Java. Poprzedni - i jedyny jak dotąd typu zero-day - został wykryty w marcu 2019 roku.

Źródło: Neowin