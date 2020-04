Zakupy spożywcze bezpośrednio do domu? InPost wspomoże Auchan w dostawach żywności

Firmy InPost i Auchan łączą siły, a na tej współpracy możemy zyskać my wszyscy.

InPost to nie tylko największa w Polsce firma kurierska, ale również jedna z najbardziej innowacyjnych. Już na początku kwietnia informowaliśmy was o tym, że InPost postanowił ułatwić klientom śledzenie losów przesyłek i m.in. wdrożył możliwość kontaktu za pomocą aplikacji WhatsApp. Dzisiaj natomiast poinformowano, że firma podpisała umowę z siecią sklepów Auchan na dostawy żywności.

InPost zajmie się m.in. obsługą klientów serwisu internetowego Auchan Direct. Podpisana dzisiaj umowa dotyczy nie tylko dostaw door-to-door, ale również za pomocą tzw. lodówkomatów, które działają na wzór klasycznych paczkomatów, z tą różnicą, że pozwalają na bezpieczne przechowanie i odbiór żywności, napojów oraz mrożonek.

Pierwszy lodówkomat działa już od 14 kwietnia w pod Warszawskim Piasecznie. Kolejne punktu zostaną niebawem otwarte w pobliżu Auchan Łomianki oraz Auchan Warszawa Jubilerska.

Rafał Brzoska - prezes InPost, podkreśla, że jego firma już od dawna była gotowa na świadczenie podobnych usług, jednak dopiero nowe realia, związane z pandemią koronawirusa, zmusiły poniekąd sklepy do większych inwestycji w sprzedaż online.

Od dłuższego czasu byliśmy technicznie w pełni gotowi na wprowadzenie na rynek Lodówkomatów - pilotażowe programy prowadziliśmy już od 2018 roku - jednak część spożywcza rynku e-commerce w Polsce nie była odpowiednio rozwinięta. Nadejście pandemii koronawirusa dynamicznie zmieniło nawyki konsumenckie, a sklepy musiały szybko dostosować się do nowej rzeczywistości, w której wszyscy obecnie funkcjonujemy. Choć dynamika wzrostu tego segmentu jest wysoka, to nadal potrzeba większej skali - dlatego bardzo zachęcamy naszych partnerów do inwestowania w sprzedaż online. W kontekście pandemii odbieranie artykułów spożywczych w Lodówkomatach, czy w dostawie pod drzwi oraz produktów niespożywczych w Paczkomatach jest doskonałą opcją dla konsumentów - widzimy to po ogromnym zapotrzebowaniu na nasze usługi. W tym trudnym okresie zakupy w Internecie - zwłaszcza z szybkim, bezkontaktowym odbiorem w Paczkomacie - stały się bezpieczniejsze od tych odbieranych w punktach stacjonarnych - Rafał Brzoska

Dzisiejsza umowa pomiędzy InPostem i Auchan może być początkiem ogromnych zmian w branży spożywczej. Miejmy nadzieję, że wkrótce w większej liczbie miejsc każdy będzie mógł bezpiecznie zamówić niezbędne towary bezpośrednio do domu lub do pobliskiego lodówkomatu. Nie trzeba chyba wspominać, jak w obecnej sytuacji jest to istotne.