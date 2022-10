Zakupy w Biedronce bez wstawania z wygodnego fotela, w dodatku za darmo? Aż żal nie skorzystać

Październik to najlepsza okazja, by przetestować zakupy w Biedronce z dostawą do domu – jeśli oczywiście ktoś jeszcze tego nie zrobił. Kto już korzysta z tej wygodnej opcji, z pewnością ucieszy się na wieść, że teraz dostawa jest darmowa!

To koniec szukania powodów, by nie zrobić zakupów w Biedronce z dostawą pod drzwi. Odkąd dyskont w kwietniu 2020 r. uruchomił swój Sklep Internetowy, klienci Biedronki skusili się na zakupy w ten sposób już ponad dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy razy. Teraz tych wciąż niezdecydowanych zachęcić ma do tego darmowa dostawa!

Nasze działania sprawdzają się do jednego głównego celu. Jest nim zapewnienie klientom sieci Biedronka jak najlepszego serwisu usługi zakupów online i wygodnej dostawy ich ulubionych produktów. Dlatego w październiku każdy klient korzystający z oferty Biedronki w aplikacji Glovo może zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze, korzystając z darmowej dostawy w Sklepie Internetowym Biedronka oraz w BIEK. Ma to służyć zwiększeniu komfortu klientów poprzez możliwość dodatkowych oszczędności, co jest szczególnie istotne w czasach dużej presji inflacyjnej

– wyjaśniła Kamila Frąckowiak-Jankowski, starszy menedżer ds. rozwoju biznesu e-commerce w sieci Biedronka

Zobacz również:

Jak skorzystać? Już wyjaśniamy.

Biedronka – darmowa dostawa

To najlepsza zachęta, by zrobić zakupy, nie ruszając się z domu. Biedronka proponuje darmową dostawę za pośrednictwem platformy Glovo lub ekspresowej dostawy produktów w ramach usługi BIEK. Wystarczy zrobić zakupy o minimalnej wartości odpowiednio 100 zł lub 50 zł, by pod same drzwi podjechał dostawca z naszym zamówieniem. Żal nie skorzystać – kto nigdy nie próbował takiego rozwiązania, teraz ma doskonałą okazję.

Coraz więcej osób docenia wygodę ekspresowych zakupów spożywczych do domu. Szczególnie w jesienno-zimowym okresie, gdy pogoda nie zachęca do wychodzenia na zewnątrz i więcej osób decyduje się na gotowanie w domu. Jestem przekonany, że dzięki darmowej dostawie w październiku w Sklepie Internetowym Biedronka w Glovo oraz w BIEK, wiele osób skorzysta z naszej oferty po raz pierwszy i doceni łatwość i komfort ekspresowych dostaw

– podkreślił Andrey Kozel, Strategic Account Manager Glovo

Aby nie płacić za dowóz zamówionych produktów, należy wpisać odpowiedni kod:

DUZYKOSZYK – zakupy w Glovo,

– zakupy w Glovo, MALYKOSZYK – zakupy z BIEK.

Z oferty promocyjnej na darmową dostawę zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym Biedronka można skorzystać dwa razy. Oferta obowiązuje jedynie do 30 października br., we wszystkich 109 miastach, w których Biedronka współpracuje z platformą Glovo, a także w 6 miastach, w których klienci dyskontu mają do dyspozycji usługę BIEK.

Polecamy też: W ofercie Biedronki pojawił się telefon komórkowy znanej marki! Wygląda jak nowoczesna, ale jednak cegła