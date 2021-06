Zakupy z Lidla do odbioru w paczkomatach InPost

W dobie pandemii zakupy bez wychodzenia z domu stały się niezwykle popularne, nie tylko przez ich bezpieczeństwo, ale i wygodę. Lidl po raz kolejny wychodzi naprzeciw potrzebom klientów i udostępnia nową opcję dostawy - paczkomaty InPost. Warto przypomnieć, że stoją już one przy ponad 700 obiektach Lidla w Polsce.

Teraz, dzięki nowej opcji dostawy możemy zamawiać i odbierać zakupy w dogodnej dla nas godzinie, nie spiesząc się i nie dźwigając toreb, jak to zwykle bywa w przypadku tradycyjnych zakupów w sklepie. Rzecznik prasowy InPost, Wojciech Kądziołka podkreśla:

Połączenie e-commerce z handlem tradycyjnym to naturalny i nieunikniony trend. Naturalne więc, że tak duża sieć jak Lidl to dostrzega i szybko zagospodarowuje segment sprzedaży online, a Paczkomaty InPost budują dodatkowe synergie w tym obszarze. Lidl-Sklep.pl jest dobrze dopasowany do potrzeb klientów, nowoczesne opcje płatności plus dostawa do Paczkomatów to ważne elementy strategii sprzedażowej.