Zaledwie 1% wydawców odpwiada za 80% pobrań aplikacji

Opublikowany przez Sensor Tower raport pokazuje, że zaledwie 1% wydawców odpowiada za 80% aplikacji pobieranych ze sklepów Google i Apple. Mają oni także największe dochody.

Dane z raportu dotyczą III kwartału 2019 roku. Aplikacje z Google Play Store oraz Apple App Store były pobrane w tym okresie 29,6 miliardów razy - użytkownicy ściągnęli na swoje urządzenia łącznie 3,4 mln różnych aplikacji, a 80% z nich to zaledwie 1% wydawców. Jednak z tej liczby zaledwie 26% aplikacji zostało pobranych ponad 1000 razy, co oznacza, że większość cieszyła się krótkim zainteresowaniem i przepadła z zasobach sklepów. Wracając do wydawców - jest och obecnie ok. 729 tysięcy, z czego 23,6 miliardów instalacji to apki ok. 7920 z nich, czyli owe 1%. Najpopularniejszy jest niezmiennie Facebook (682 miliony nowych instalacji). Podobnie wygląda sytuacja w grach - zaledwie 1% wydawców odpowiada za 9,1 mld pobrań, a pozostali - to 2 miliardy instalacji.

Źródło: Sensor Tower

Producenci w III kwartale 2019 roku zarobili ok. 22 miliardów - jednak z tej kwoty 20,5 miliarda przypadło wspomnianemu 1%. Pozostała rozkłada się na 151056 wydawców, czyli pozostałe 99%.

Pozostałe ciekawe statystyki dotyczące aplikacji mobilnych można znaleźć na tej stronie.

