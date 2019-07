Zalman wprowadza nowe chłodzenie dla procesorów AMD i Intel

Zalman CNPS10X Optima II Black Edition to zaawansowany system chłodzenia powietrzem, pozwalający na wyciśnięcie z procesorów więcej wydajności.

Zalman CNPS10X Optima II Black Edition to nowy model coolera dla wymagających użytkowników. Południowokoreański producent postawił tym razem nie tylko na konstrukcję cichą i wydajną, ale też na dopasowaną do stylistyki wielu współczesnych komputerów. Dominuje tu czerń, srebro i podświetlenie LED RGB.

Wygląd to jednak nie wszystko. Zalman CNPS10X Optima II Black Edition to także bardzo wydajny system chłodzący, zdolny do pracy z CPU o TDP wynoszącym nawet 200 W. Ponieważ większość współczesnych CPU dla popularnych platform nie przekracza 100 W TDP oznacza to oczywiście, że z użyciem nowego coolera Zalmana możemy nieco pobawić się taktowaniem procesora. Główny radiator połączony jest z podstawą czterema ciepłowodami, dopasowanymi tak, że dotykają bezpośrednio IHS’u procesora. System ten, nazwany DTH (Direct TouchHeatpipe) ma pozwalać na bardzo szybki transfer ciepła do radiatora.

Wydajność i stylistyka stoją więc na wysokim poziomie w coolerze Zalman CNPS10X Optima II Black Edition. Co zatem z kulturą pracy? 120-milimetrowy wentylator został zaprojektowany tak, by przepływ powietrza był znaczny, ale głośność przy tym generowana możliwie jak najmniejsza. Uzyskano to poprzez zamontowanie podwójnego układu łopat - mniejszych, wewnętrznych, i większych, zewnętrznych. Wentylator CNPS10X Optima II Black Edition wyposażono w łożyska hydrauliczne oferujące zarówno wytrzymałość, jak i cichą pracę.

Cena chłodzenia Zalman CNPS10X Optima II Black Edition będzie wynosić 149 zł.

Dane techniczne: