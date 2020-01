Założyciel Respawn Entertainment pokieruje nowym studiem

Stojący na czele studia Respawn Entertainment - Vince Zampella, obejmie dowództwo nad nowym studiem - DICE Los Angeles.

Electronic Arts ma za sobą ciężki okres, większość projektów amerykańskiego wydawcy mocno zawiodła (niektóre z winy samego EA), w tym tak ogromne projekty jak choćby: Mass Effect: Andromeda, Star Wars: Battlefront 2 czy ostatnio Anthem. Jedynym zespołem, który nie rozczarował jest Respawn Entertainment dowodzony przez Vince'a Zampellę. Studio to odpowiada m.in. za serię Titanfall oraz Apex Legends, które okazało się być przysłowiowym "strzałem w dziesiątkę" i pomogło EA przetrwać trudny początek roku. Co więcej, Respawn postanowił swojemu wydawcy umilić również końcówkę roku, a to za sprawą znakomitego Star Wars Jedi: Upadły Zakon.

Wydaje się, że włodarze EA dostrzegli potencjał tkwiący w studiu Respawn, a zwłaszcza w jego założycielu i powierzyli Zampelli nowy/stary zespół. Zampella obejmie dowodzenie w studiu DICE Los Angeles, które do tej pory działało najczęściej jako zespół wsparcia dla DICE Sztokholm, czyli twórców serii Battlefield oraz Battlefront.

Electronic Arts wierzy w Zampellę i zaoferowało mu ogromną swobodę. Założyciel Respawn Entertainment nie ukrywa, że wielce prawdopodobne, iż zmieni on nazwę DICE Los Angeles.

Prawdopodobnie zmienimy nazwę. Chcemy nadać temu nowy wizerunek. Chcemy, aby ludzie powiedzieli: To miejsce, do którego możesz udać się i tworzyć nowe treści. - Vince Zampella

Nowe studio Vince'a Zampelli będzie całkowicie niezależnym zespołem, któremu po raz pierwszy będzie dane stworzyć własną grę od podstaw. Co ciekawe, Zampella wciąż pozostanie na swoim stanowisku w Respawn. Podkreślił on, że w jego macierzystym zespole nie brakuje utalentowanych liderów, którzy znają się na swojej robocie. Stig Asmussen przewodzi grupą odpowiedzialną za Star Wars Jedi: Upadły Zakon i ogólnie gry nastawione na narrację, Chad Grenier czuwa nad Apex Legends natomiast Peter Hirschmann dowodzi zespołem odpowiedzialnym za grę VR - Medal of Honor: Above and Beyond.

źródło: gematsu.com