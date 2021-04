Zamierzasz kupić Maca lub iPada? Lepiej się pośpiesz!

Jeżeli zamierzasz kupić komputer lub tablet od Apple lepiej się pośpiesz. Firma zapowiada problemy z dostawami w drugiej połowie 2021 roku. Wszystko przez brak półprzewodników.

Panedmia koronawirusa cały czas wpływa na rynek elektroniki użytkowej. Po zamknięciach fabryce w pierwszym i drugim kwartale 2021 roku nadszedł czas na problemy z dostępnością półprzewodników. Według Apple będzie się on utrzymywał jeszcze przez kilka miesięcy. Co to oznacza dla konsumentów?

MacBook Pro 13

Przede wszystko na przestrzeni najbliższych miesięcy czas oczekiwania na komputery Mac i tablety iPad może się wydłużyć. Z pewnością dojdzie do tej sytuacji, ponieważ poinformował o tym sam Tim Cook. Prezes Apple przekazał, że spodziewa się problemów z dostawami komputerów i tabletów w drugiej połowie roku.

Tim Cook przekazał, że Apple nie będzie w stanie utrzymać dostaw na bieżącym poziomie. Chodzi głównie o produkty z rodzin Mac oraz iPad. Problemy produkcyjnie nie wypłyną negatywnie na dostępność smartfonów iPhone, które są najlepiej sprzedającym się sprzętem Apple.

Niedobory dostaw są odczuwalne już w tym momencie. Problemy jeszcze się pogłębią i mogą trwać do końca roku.

Cook pytany przez dziennikarzy ze szczerością przyznał, że nie wie kiedy zakończą się problemy z dostępnością półprzewodników. Prezes przekazał, że zrobi co w jego mocy, aby zminimalizować kłopoty wywołane niską dostępnością urządzeń. Niestety konsumenci pragnący w niedalekiej przyszłości kupić komputer Mac lub tablet iPad powinni uzbroić się w cierpliwość.

Dyrektor finansowy Apple - Luca Maestri - przekazał, że w związku z ograniczonymi dostawami półprzewodników, Apple spodziewa się sezonowego spadku przychodów za najbliższy kwartał.

Oznacza to, że jeżeli chcesz kupić Maca lub iPada lepiej się pośpiesz. W najbliższych tygodniach Apple nie wprowadzi nowych modeli, a dostępność aktualnie sprzedawanych konfiguracji znacząco się zmniejszy.

Źródło: appleinsider.com