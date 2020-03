Zamierzasz kupić Pixel'a 4? Google rozdaje je za darmo!

Strona Google Store wprowadza klientów w błąd i informuje, że najnowsze smartfony Pixel 4 i Pixel 4 XL sprzedawane są za darmo.

Google zaktualizowało swoją linię produktową pod koniec ubiegłego roku. Na rynku pojawiły się wtedy między innymi nowe smartfony Pixel 4 i Pixel 4 XL, które po raz pierwszy posiadają aparat główny złożony z dwóch obiektywów.

Źródło: pcworld.com

Amerykańscy konsumenci mogą kupić urządzenia za pomocą oficjalnego sklepu Google Store. Witryna od kilku godzin informuje, że smartfony Google Pixel 4 i Pixel 4 XL są darmowe. Czy to kolejny sposób na pomóc społeczeństwu dotkniętemu panującą obecnie pandemią?

Niestety nie. To zwykły błąd. Google już kilkukrotnie sprzedawało produkty, które nie istnieją lub których zapasy magazynowe zostały wyczerpane. Najnowsza usterka sklepu internetowego wyszukiwarkowego giganta polega na zamianie cen niektórych urządzeń.

Artem Russakovskii za pomocą swojego konta na portalu społecznościowym Twiter poinformował, że smartfony Google Pixel 4 oferowane są za darmo. Po uruchomieniu strony produktowego Google Pixel'a 4 witryna faktycznie informuje, że urządzenie jest darmowe. Dopiero po przejściu do koszyka okazuje się, że wszystko wraca do normy. Pixel 4 kosztuje 799 dolarów, a jego większy brak Pixel 4 XL 899 dolarów.

W chwili obecnej nie wiadomo dlaczego Google "sprzedaje" Pixel'a 4 za darmo. W sklepie Google Store podobne błędy nie występowały w przeszłości.

Oprócz darmowego Google Pixel'a 4 sklep Google Store informuje o obniżeniu ceny na tablet Pixel Slate z 499 dolarów do zaledwie 149 dolarów. Niestety również w tym przypadku po przejściu do koszyka cena wraca do normy. Przy zakupie tabletu z Chrome OS obowiązuje jedynie promocja na darmowe pióro Pixelbook Pen oraz Pixel Slate Keyboard.

Przypominamy, że w przyszłości Google między innymi samo ujawniło nadchodzącego Pixel'a 3a jeszcze przed jego premierą oraz przedwcześnie pochwaliło się rebrandingiem Google Home Hub na Nest Hub.

Google Pixel 4 nie jest dostępny w oficjalnej Polskiej dystrybucji. Sprawdź, ile kosztuje w sklepach sprowadzających go z Wielkiej Brytanii.

Źródło: 9to5google.com